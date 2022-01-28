 

Зеленский поблагодарил миллиардера Брэнсона за поддержку Украины

28.01.2022, 22:38, Новости дня
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“Спасибо Ричарду Брэнсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины. Инновационные предприниматели лучше понимают ключевые направления развития человечества. Поэтому их призыв объединиться и отстоять суверенитет Украины, в частности, применив санкции к агрессору, очень важен”, – отметил Зеленский.

Grateful to @richardbranson and the global business community for supporting * . Innovative businessmen best understand the key vectors of human development. Hence, their call to unite and defend * ‘s sovereignty, in particular by imposing sanctions on the aggressor, is crucial.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2022

Брэнсон в статье “Мои мысли об Украине и России”, опубликованной на сайте Virgin Group 27 января, призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

“Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и мировое бизнес-сообщество поддержит весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого”, – говорится в публикации.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 

17 декабря, на фоне сообщений о возможном вторжении России в Украину, МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также в РФ потребовали вернуть НАТО в рамки рубежей 1997 года.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что в Украине все под контролем и причин для паники нет.

К 28 января, по информации министра обороны Украины Алексея Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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