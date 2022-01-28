 

Чешские активисты “уничтожили” “Северный поток – 2” перед посольством Германии в Праге. Видео

28.01.2022, 22:38, Новости дня
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Таким образом активисты выразили свое недовольство построением газопровода “Северный поток – 2” и политической риторикой Германии, которая тормозит поставки оружия для Украины на фоне концентрации Россией своих войск вблизи границ Украины.

Активисты принесли под посольство железную трубу, на которой было написано “Путинский “Северный поток – 2”, и сломали ее кувалдой. Участники были с флагами ЕС и Украины, а также принесли на акцию заранее изготовленные куклы, похожие на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

Как отмечает “Радіо Свобода”, участники группы “Капутин” с 2014 года устраивают в Чехии разные акции протеста против российского влияния в Европе.

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Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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