Мнение: Испытания крылатой ракеты в КНДР

Испытания новый северо-корейской крылатой ракеты. В этот раз стреляли не в океан, а по одному из близлежащих островов.



Испытания 27 января 2022-го года.



Испытания 25-го января 2022-го года.

Это чтобы американские авианосцы не расслаблялись.



Младший Ким на военном заводе по производству различных боеприпасов и ракет.

Ждем новых волнующих испытаний.

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