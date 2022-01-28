 

Мнение: Испытания крылатой ракеты в КНДР

28.01.2022, 22:28, Разное
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Испытания новый северо-корейской крылатой ракеты. В этот раз стреляли не в океан, а по одному из близлежащих островов.


Испытания 27 января 2022-го года.


Испытания 25-го января 2022-го года.

Это чтобы американские авианосцы не расслаблялись.


Младший Ким на военном заводе по производству различных боеприпасов и ракет.

Ждем новых волнующих испытаний.

Источник: Colonel Cassad



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