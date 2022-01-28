Мнение: Испытания крылатой ракеты в КНДР
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Испытания новый северо-корейской крылатой ракеты. В этот раз стреляли не в океан, а по одному из близлежащих островов.
Испытания 27 января 2022-го года.
Испытания 25-го января 2022-го года.
Это чтобы американские авианосцы не расслаблялись.
Младший Ким на военном заводе по производству различных боеприпасов и ракет.
Ждем новых волнующих испытаний.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет