 

Мнение: Сапожник по-арабски

28.01.2022, 22:26, Разное
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Их штаб-квартира в Катаре

Кто только не брал у меня интервью за последние лет 10! У меня же, вы знаете, принцип – я никому не отказываю. Мне что телеканал Царьград, что радиостанция Свобода – все флаги в гости, без проблем. Тем более, что все идеологические разделения в наше ковидобесное время «новой нормальности» явно уходят на второй план. Были и «иностранцы»: французская газета Ле Монд, «Голос Америки», израильский то ли Пятый, то ли Девятый канал их ТВ… Но после того, как мне позвонили, пару лет назад, из шведской (!) газеты «Дагенс Нюхатер», чтобы узнать, как в России собирают грибы – я считал, что большей экзотики мне уже не дождаться; ну в самом деле, откуда теперь – из китайского агентства Синьхуа?

Но нет, круче: вчера у меня запросили интервью для… катарского телеканала Аль-Джазира! Того самого, который «CNN арабского мира». Сегодня они приехали, прямо ко мне домой. Так что вскоре примерно миллиард зрителей – арабов и мусульман во всем мире – смогут насладиться глубоким анализом российско-украинских отношений от вашего старого знакомца Сапожника в интерьерах моей дивной комнатки в Новогиреево, хорошо знакомой всем подписчикам Ютуб-канала «Алексей Рощин». Ура! И, что не может не радовать – на чистом арабском языке. Сапожник заговорит по-арабски!

В перерывах разговорились с очаровательной корреспонденткой Аль-Джазиры. Вах, какая девушка! Мечта поэта! Зовут Раня, красота неописуемая, по-русски говорит как на родном, поскольку он у нее родной и есть: она – дочь палестинца и русской. Но все детство провела в Иордании, поэтому арабский для нее – тоже родной. Попала, как говорит, «под набор» телеканала «Раша тудей», причем они искали, по ее словам, сотрудников без журналистского образования, но таких, чтобы знали арабский. Так что начала она на «Раше», однако последние 8 лет трудится на Аль-Джазира.

Напоследок подарил ей свою книжку с дарственной надписью. Надеюсь, переведет; будут теперь и в Катаре знать, как там у нас в России с эмпатией.

Источник: Размышления вольного социолога



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