Как я спасла врага Кадырова, которого он создал себе сам

Объяснительная записка главному редактору «Новой газеты».

Неделю назад, 20 января, в Нижнем Новгороде чеченские полицейские попытались взять в заложники действующего федерального судью Сайди Янгулбаева и его жену Зарему Мусаеву. Этот случай получил мировую огласку, о нем написали даже австралийские СМИ. Рамзан Кадыров, публично угрожающий семье федерального судьи тюрьмой или смертью, назвал при этом «террористом» — меня. Подобные высказывания чиновника класса «А», российского губернатора и генерала полиции напрямую связаны с моей профессиональной работой по освещению нарушений прав человека в Чечне.

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Ситуация с семьей Янгулбаевых начала развиваться критически в феврале прошлого года. Тогда за границу срочно уехали средний и младший сыновья судьи Янгулбаева, Ибрагим и Байсангур, а его родители, старший брат и сестра начали получать сообщения с угрозами похищения, убийства, изнасилования и проч.

Последние семь дней накануне своего похищения Зарема звонила мне каждый раз, когда в их дверь стучали. Она почему-то шепотом, видимо, от стресса, советовалась, что им делать.

На 21 января был запланирован их отъезд из России. Я попросила нижегородского журналиста Костю Гусева проводить Янгулбаевых. Он, совершенно бесстрашный, собрался идти откапывать из-под снега свою машину. Мы договорились созвониться рано утром, чтобы я скоординировала Янгулбаевых с Костей и вызвала такси в аэропорт на тот случай, если он не заведет свою машину.

А через полчаса Зарема позвонила и страшно закричала: «За нами пришли…»

Зарема. Фото из семейного архива

Разделка властей

С Янгулбаевыми я познакомилась летом 2017 года. Мои чеченские друзья попросили меня «вступиться за очередного чеченского судью». С Сайди Вахаевичем и его сыном Абубакаром мы встретились в Пятигорске, куда они приехали из Чечни. В самой республике встречаться со мной было для них небезопасно. Когда я услышала их историю, то поняла, что уже писала про эту семью: в публикации «Разделка властей», описывавшей знаменитое совещание главы Чечни Рамзана Кадырова с судейским составом республики, прошедшее в мае 2016 года. На том совещании Кадыров публично отправил в отставку назначенного президентом Путиным председателя Верховного суда ЧР Магомеда Каратаева. Рассказывая об этой ситуации, я также написала о чеченском судье, которого избили и заставили написать заявление об отставке, взяв в заложники его сына.

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Это как раз и был Сайди Янгулбаев. Магомед Каратаев, за защитой к которому Сайди обращался, ничем тогда не помог Янгулбаеву. А через несколько месяцев его постигла аналогичная участь, и ему тоже никто не помог.

Надо сказать, весь чеченский судейский корпус был сильно потрясен историей этой семьи. Тем не менее практически все коллеги Янгулбаева предпочли прекратить с ним общение. Все, кроме русского по национальности судьи Верховного суда Чечни Дмитрия Петровича Горбовцова, который предлагал Сайди финансовую помощь: семья с четырьмя детьми жила на зарплату судьи и осталась после его вынужденной отставки без средств к существованию. Ежемесячное пожизненное содержание федеральному судье Янгулбаеву в нарушение закона стали выплачивать только после того, как правозащитная организация «Комитет против пыток» (была признана «иностранным агентом») наняла адвоката, и тот пожаловался в Судебный департамент ВС РФ. Тем не менее Янгулбаеву до сих пор не выплатили полагающиеся ему пособия за 2017, 2018 и 2019 годы — ответы Судебного департамента ВС РФ и ВС ЧР есть в распоряжении «Новой газеты».

Сайди Янгулбаев. Кадр из видео

«Мы родились в ту ночь, когда ощенилась волчица»

Среднего сына судьи Янгулбаева Ибрагима можно справедливо назвать источником всех бед, постигших эту семью. Назвать можно, вот только язык не поворачивается. Потому что за свои поступки он первый заплатил немалую цену. Ну а то, что в Чечне вовсю практикуется коллективная ответственность и за «непутевого» (в глазах власти) сына отвечают отец и мать, — это сегодняшние реалии. Хотя даже в Чечне до последнего времени женщин в заложники не брали.

…Первый раз за Ибрагимом пришли в ноябре 2015 года. За несколько месяцев до этого он создал в социальной сети «ВКонтакте» группу Wolves Creed — «Кредо волков», в которой постил фотографии из интернета с убитыми во время военных действий жителями Чечни и, в общем, довольно невинно подшучивал над чеченской властью.

Это сегодня за изображение волка в любом виде в Чечне можно оказаться в полиции.

Забирают, кстати, всех — и взрослых, и школьников, чеченские учителя, например, делают рассылки в родительских группах в вотсапе, чтобы от греха подальше реквизировали у своих детей любую «волчью» символику.

Но эта борьба с волком — недавнее поветрие. Еще в прошлом году волк в Чечне не преследовался, и даже официальный портал «Чечен-инфо» мог позволить себе публикацию, объясняющую, почему чеченцы считают символом своей нации именно это животное.

«Буьйсанна борз ехкаш дуьненчу девлла тхо» — мы родились в ту ночь, когда ощенилась волчица», — так пел в гимне Ичкерии на стихи классика Абузара Айдамирова чеченский бард Имам Алимсултанов». Это — цитата из данной статьи.

Воющий на луну волк действительно ассоциируется с независимой Ичкерией. И именно поэтому в далеком 2015-м Ибрагим Янгулбаев, родившийся в год начала первой чеченской войны, назвал свою группу «ВКонтакте» «Кредо волков».

Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, покинувшие Россию. Кадр из видеообращения по поводу похищения их матери чеченскими силовиками

Российско-чеченский конфликт был и остается одной из основных тем, волнующих чеченскую молодежь.

В силу разных причин, в том числе, из-за молчания родителей, переживших две войны, и из-за официальной цензуры получать информацию о недавней истории чеченцам непросто. А вакуум, как известно, заполняется мифами. Власть придумывает свои, народ — свои. Но даже в народе существуют две противоположные точки зрения на эту тему. Когда о чеченской войне говорят русские, то они, как правило, вспоминают только о напрасно погибших российских мальчиках. Как будто, кроме них, на этой войне других жертв не было. Когда о чеченской войне говорят чеченцы, то все происходит с точностью до наоборот. Осознание того, что это наш общий страшный опыт и наши общие страшные потери, так и не пришло, и это до сих пор непреодолимой пропастью разделяет чеченцев и русских.

С установлением пророссийского режима одной из основных задач ФСБ в республике является мониторинг этой темы. Поэтому не случайно именно сотрудники республиканского ФСБ сыграли свою роль и в первом, и во втором задержании Ибрагима Янгулбаева.

В октябре 2015 года на официальной странице главы Чечни «ВКонтакте» появился комментарий пользователя с русским ником «Михаил Волопасов» следующего содержания: «Рамзан Ахматович, мне кажется, в этих группах экстремизм». Далее были указаны адреса групп во «ВКонтакте», среди которых была и страница «Кредо волков».

— Михаил, разберемся! — ответил на коммент Волопасова пользователь с ником «Рамзан Кадыров».

«Выпускайте Кракена»

18 ноября 2015 года в доме судьи Верховного суда Чеченской Республики Сайди Янгулбаева высадился десант во главе с Магомедом Дашаевым, на тот момент начальником полиции УМВД РФ по г. Грозный. Трое Янгулбаевых — сам судья, его сыновья Абубакар и Ибрагим — были доставлены в резиденцию Рамзана Кадырова.

На ступеньках президентского дворца их поджидал спикер чеченского парламента Магомед Даудов. В его руках была папка с распечатками постов из группы «Кредо волков». Даудов сказал, что «ФСБ работала по группе четыре месяца».

Не знаю, над чем именно так долго работала ФСБ, но итоги этой работы мало впечатлили Рамзана Кадырова. Он посмотрел папку Даудова и всерьез заинтересовался совсем уж шуточной публикацией.

ДОКУМЕНТИз объяснений Ибрагима Янгулбаева, данных юристам «Комитета против пыток» в рамках подготовки жалобы в ЕСПЧ*:

«В данной публикации я написал, что нашу деятельность в группе Wolves Creed финансируют «масоны», и живём мы в Израиле. То есть мы пытались высмеять людей, считавших, что нас поддерживает какая-то иностранная организация. Кадыров Р.А. воспринял эту публикацию всерьез.

Он приказал проверить информацию по поводу нашего финансирования и узнать информацию об оружии «Кракен» (в тексте упоминалось это слово в следующем предложении: «Выпускайте Кракена». — Е. М.).

Когда я услышал последнюю фразу <Кадырова>, я засмеялся. В связи с этим мне дал подзатыльник Усмаев В.А. (на тот момент — начальник Полка имени Кадырова. — Е. М.)… На меня набросились <остальные>… Я прижался к стенке, присел на корточки, попытался руками защитить лицо. Мне… наносили множество ударов по лицу, голове, телу… Один из ударов попал в нос, в связи с чем у меня открылось сильное кровотечение… Через некоторое время на полу скопилась <лужа> крови… Усмаев В.А…. потребовал слизать кровь с пола…

В этот момент Кадыров Р.А. сказал моему отцу, что он плохо меня воспитал. Он потянул его за руку в мою сторону. Этим жестом он хотел дать понять моему отцу, что тот должен меня наказать. Но мой отец отказался это делать и резким движением убрал руку Кадырова Р.А. После этого один из охранников пренебрежительно нанес моему отцу слабый удар ладонью в область шеи сзади. Увидев это, я резко встал, подбежал к этому охраннику. На меня сразу набросились… Меня повалили на пол на спину в позе «черепашки», начали избивать руками и ногами…

Отец… обратился к Кадырову Р.А. и возмущенно сказал: «Почему вы себя так недостойно ведете? Почему вы все <на него> набросились?»… На что Кадыров Р.А. разозлился еще сильнее и сказал, что объявляет мне кровную месть.

Также он добавил, чтобы мой отец воспитывал нормально других своих детей, во избежание подобных инцидентов. В Чечне объявление кровной мести означает, что Кадыров Р.А. мог со мной сделать все что угодно, вплоть до убийства…

Ибрагим Янгулбаев в 2022 году, уже за пределами России. Кадр из видео

…Кадыров Р.А. сказал…, чтобы моего отца и старшего брата увезли куда-то… Он приказал «поработать» с ними… Уже позже, через полгода, я… узнал, что их увезли в УМВД по Заводскому району, где моего старшего брата пытали током. Там же моего отца принудили подать в отставку с должности федерального судьи Верховного суда Чеченской Республики под угрозой моей смерти. Ему сказали, что если он подаст в отставку, то сможет меня увидеть через две недели. Данные требования ему высказывал <на тот момент> замминистра МВД Чеченской Республики Алаудинов Апты Аронович.

…Я остался в резиденции… Ко мне повернулся Кадыров Р.А., и… сказал: «Ты говоришь, что не будешь слизывать кровь с пола?» Я молчал. Он продолжил: «Не будешь слизывать кровь с пола?»… После этого ко мне обратился Усмаев В.А. и сказал, если я не буду слизывать кровь с пола, он отрежет мне язык.

Кадыров Р. А. … приказал принести ему трубу.

Под трубой все в Чечне понимают полипропиленовую трубу, являющуюся одним из распространенных инструментов, использующихся при избиениях жертв сотрудниками силовых ведомств.

Кто-то из охранников принес ему трубу. Четыре охранника взяли меня за конечности, положили животом вниз, лицом в окровавленный пол. Кадыров Р.А. наступил на мое лицо и начал избивать этой трубой. Сначала он избивал меня по спине, ногам, голове. Затем меня перевернули, сняли с меня мою толстовку, чтобы удары ощущались сильнее, и Кадыров Р.А. начал бить меня по животу. Затем он утомился и передал трубу Даудову М.Х… Затем трубу взял Усмаев В.А…

После третьего избиения я перестал воспринимать реальность, находился в затуманенном состоянии, часто терял сознание. Я ощущал жгучую, обжигающую боль… Как будто тебя сжигают заживо…»

Ночная расписка

В тот же день, 18 ноября 2015 года, судья Янгулбаев написал заявление о «добровольной» отставке. В нарушение принципа судейской неприкосновенности в его доме был проведен несанкционированный обыск и изъят табельный пистолет, о чем сохранилась расписка сотрудника УМВД по г. Грозный младшего лейтенанта Ямуркаева Х.С., выданная судье Янгулбаеву в 2 часа 45 минут ночи (!) 19 ноября 2015 года:

«Я, УУП ОУУП и ПДН УМВД РФ по г. Грозный № 022003 <Ямуркаев Х.С.> принял от гр-на Янгулбаева Сайда Вахаевича… пистолет ИЖ-71 9х17 № ВРА 388709 разрешение РСА № 3178660 патроны в кол-ве 18 шт. …»

Расписка младшего лейтенанта в получении табельного пистолета судьи Сайди Янгулбаева

О несанционированном обыске и изъятии у него табельного оружия судья Янгулбаев сказал в докладной на имя тогдашнего председателя ВС ЧР Каратаева (есть в распоряжении «Новой»). Кроме того, он обратился с заявлением о преступлении в Следственный комитет России. Это заявление было спущено в чеченский СУСК. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении лиц, оказывавших давление на федерального судью, вынесенном полковником юстиции чеченского следственного комитета Мурадовым, сказано (стилистика и орфография оригинала. — Е. М.):

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению судьи Янгулбаева С.

«Сотрудниками МВД по ЧР и УМВД РФ по г. Грозный в отношении Янгулбаева С.В. и членов его семьи незаконные действия не проводились, также не проводились не санкционированные обыска.

Когда в пересмотре решения ККС ЧР тому было отказано, начал «поливать» всех грязью и в качестве основного аргумента заявил, что на него оказывалось психологическое давление для подачи заявления об отставке».

Под «грязью»» полковник следственного комитета Чечни Мурадов, очевидно, имел в виду многочисленные заявления судьи Янгулбаева, поданные в Судебный департамент ВС РФ, в Высшую квалификационную коллегию судей ВС РФ, председателю СКР Бастрыкину, директору ФСБ Бортникову, наконец, президенту РФ Путину. Все эти обращения есть в распоряжении «Новой газеты», как, собственно, и ответы, написанные словно под копирку. Эти уважаемые инстанции и люди, олицетворяющие власть в российском государстве (а оно формально гарантирует российским судьям неприкосновенность и государственную защиту), предложили федеральному судье Янгулбаеву разбираться со своей проблемой по месту жительства.

То есть все жалобы на чеченский беспредел были спущены чеченским беспредельщикам.

«Рай уже близок»

Из резиденции главы Чечни Ибрагима Янгулбаева забрал руководитель СОБРа «Терек» Абузайд Висмурадов, друг детства Кадырова, известный по своему позывному «Патриот». О «Патриоте» Ибрагим говорит, что ни в резиденции Кадырова, ни в последующем Висмурадов не применял к нему физического насилия, хотя его и провоцировали. Почему? У Ибрагима нет ответа на этот вопрос. Может быть, Висмурадов его пожалел (говорят, «Патриот» на такое поведение способен). Может быть, в Чечне достаточно людей, готовых делать за начальников «грязную работу».

Абузайд Висмурадов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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