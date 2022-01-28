Две ошибки Аланы – Личное мнение

Надежда Санько пришла к цели — вчера состоялось законное сочетание браком Вишенки и футболиста Мамаева.

Вот оно — несколько унылое, но торжественное:

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Счастливая Надя стоит с букетом. Счастливый Мамаев — в пиджаке в рубчик.

«За всю долгую жизнь Нади на ней так никто и не женился. Скажу больше — и Пашка не женится!», — пообещала недавно Алана Мамаева и ошиблась.

Однако, это не главная ошибка старой Мамаевой.

На самом деле, Алана совершила целых две ошибки. Первая — рассказала подруге Наденьке, как она счастлива в браке, и вторая — была о себе слишком высокого мнения.

У меня такая прекрасная семья, а мужа никто не уведёт. Как почему? Потому что я самодостаточная и главная.



Фото: Соцсети

Наденька, которая всё это слушала на интервью, с такой логикой согласиться, видимо, не смогла. Более того, восприняла чванство Аланы как вызов, хотя по задумке старой Мамаевой должна была обтекать от величия собеседницы.

Не прошло и года, как иерархия в женской околофутбольной лиге кардинально изменилась. Новая Мамаева сместила старую с занятой позиции законной жены, выбив тем самым Алану из игры.

Поражает здесь не сам факт замены на поле, а скорость игрока под номером 2.

Можно, конечно, сейчас прочитать Алане занудную лекцию на тему, что счастье любит тишину, и как вредно верить в свою уникальность, но всё это будет для неё бесполезно. Посудится за алименты ещё годик, кое-что попробует отжать при распиле нажитого, но на этом карьера женского счастья в футбольной лиге для неё закончена.

А вы становились когда-нибудь жертвой своих понтов?

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