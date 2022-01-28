 

Политолог указал на возможные плачевные последствия лжи о «встрече» Путина с Бегловым

28.01.2022, 22:16, Новости дня
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Политолог и общественный деятель Иван Аркатовпрокомментировал «встречу» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и президента РФ Владимира Путина, которую Смольный выдал за реальное событие. Во время собрания местные власти якобы представили доклад о проделанной работе. В Кремле уже рассказали, что личный контакт не состоялся из-за коронавирусных ограничений, а сведения об обстановке в городе направили в письменном виде.

Аркатов выразил мнение, что таким образом команда Беглова попыталась «послать какие-то двоякие символы». При этом эксперт отметил, что подобные манипуляции могут возыметь не тот эффект, на который надеялся градоначальник, а наоборот — снизить его репутацию и усугубить ситуацию.

«С одной стороны, это может помочь, а с другой стороны, еще сильнее навредить, если будет реакция со стороны президента, который скажет: «Зачем ты прикрываешься моим именем?» Человек (Александр Беглов. — Прим. ред.) пытается делать хорошую мину при плохой игре, вот и все», — сообщил политолог.

Владимир Путин посетил Северную столицу, чтобы принять участие в церемонии возложения цветов к братской могиле жертв блокадного Ленинграда. Встреча с Бегловым, которая даже не анонсировалась, не проводилась, что уже подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



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