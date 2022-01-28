 

Стали известны лауреаты кинопремии «Золотой орел»

28.01.2022, 22:12, Новости дня
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За сценарий фильма «Серебряные коньки» Роман Кантор удостоен национальной кинопремии «Золотой орел», Игорь Гринякин получил приз за лучшую операторскую работу в этой ленте, за лучшую режиссуру награжден создатель фильма «Иван Денисович» Глеб Панфилов.

«У нас в фильме звучат такие слова: «Я думаю, что мы должны видеть другу в друге то, что у нас есть общее, а не различное». Мне кажется, это были важные слова для того времени, и они важные для нынешнего», – приводит ТАСС слова Кантора. Фильм «Серебряные коньки» стал лидером по числу номинаций нынешней церемонии, он был представлен в 12 категориях.

За лучшую режиссуру национальную премию «Золотой орел» получил создатель фильма «Иван Денисович» Глеб Панфилов.

Церемония награждения победителей проходит на киностудии «Мосфильм» в пятницу.

Фильм «Серебряные коньки» стал лидером по числу номинаций нынешней церемонии, он был представлен в 12 категориях.

Ежегодная премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года. 

«Серебряные коньки» – это новогодняя сказка, в которой классический сюжет изобретательно перемещен в предновогодний Петербург-1900 и обильно декорирован более чем узнаваемыми приметами нашей современности. 

Премьера фильма «Иван Денисович» Глеба Панфилова по мотивам рассказа нобелевского лауреата Александра Солженицына состоялась на международном кинофестивале в Локарно в 2021 году. Зритель наблюдает за героем в последние дни из десяти лет заключения. 



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