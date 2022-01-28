Вашингтон заявил о значительном военном потенциале НАТО и без США

Даже без учета американских войск страны НАТО обладают значительным военным потенциалом, сообщил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Милли сообщил, что глава американского государства Джо Байден и министр обороны США Ллойд Остин разрешили повысить «готовность на случай, если придется поддерживать союзников или оказывать им помощь». Он отметил, что у Украины «граница с четырьмя членами НАТО – Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией», передает ТАСС.

Напомним, Милли подтвердил, что никаких подразделений власти США не развертывали, у США нет наступательных вооружений и постоянных сил на Украине. Остин сказал, что американские военные не будут принимать участие в возможном военном конфликте на Украине. Москва не раз отвергала заявления Киева и западных стран о том, что РФ якобы готовит вооруженное вторжение на Украину.