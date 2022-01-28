 

Вашингтон заявил о значительном военном потенциале НАТО и без США

28.01.2022, 22:12, Новости дня
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Даже без учета американских войск страны НАТО обладают значительным военным потенциалом, сообщил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Милли сообщил, что глава американского государства Джо Байден и министр обороны США Ллойд Остин разрешили повысить «готовность на случай, если придется поддерживать союзников или оказывать им помощь». Он отметил, что у Украины «граница с четырьмя членами НАТО – Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией», передает ТАСС.

Напомним, Милли подтвердил, что никаких подразделений власти США не развертывали, у США нет наступательных вооружений и постоянных сил на Украине. Остин сказал, что американские военные не будут принимать участие в возможном военном конфликте на Украине. Москва не раз отвергала заявления Киева и западных стран о том, что РФ якобы готовит вооруженное вторжение на Украину.



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