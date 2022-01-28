 

Фильм «Серебряные коньки» получил главную награду премии «Золотой орел»

28.01.2022, 22:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В номинации «Лучший фильм» национальную кинопремию «Золотой орел» получил фильм «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина, сообщают информационные агентства.

Церемония награждения победителей состоялась в пятницу на киностудии «Мосфильм». Награду из рук актера Сергея Шакурова принял продюсер «Серебряных коньков» Петр Ануров и другие участники кинопроцесса, за исключением режиссера, передает ТАСС.

Действие мелодрамы разворачивается в конце 19 века в Петербурге, главными героями становятся сын фонарщика Матвей, чье единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и дочь крупного сановника Алиса, грезящая об изучении наук. Мировая аудитория могла познакомиться с картиной на стриминговом сервисе Netflix. Фильм стал лидером по числу наград. 

Актриса Мария Аронова получила кинопремию «Золотой орел» за лучшую женскую роль в фильме «Пара из будущего», награды за лучшую мужскую роль удостоен Филипп Янковский, сыгравший в картине «Иван Денисович».

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров, который 1 января отметил 80-летие, получил почетную премию «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф.

Напомним, за лучшую режиссуру национальную премию «Золотой орел» получил создатель фильма «Иван Денисович» Глеб Панфилов. Ежегодная премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Власти Алма-Аты сообщили об ожесточенном сопротивлении боевиков

29.08 / Лукашенко увидел угрозу для Европы в белорусском протесте

22.10 / Израильский врач: В пик пандемии нужно вакцинировать не только на вокзалах, но и в каждом ларьке

01.08 / Выгонявший нагайкой туристов с пляжа казак оказался сотрудником санатория

30.03 / В «Слуге народа» предложили «всем, кто не верит в Украину», уехать из страны

27.10 / Минфин Украины разместил облигации госзайма на 17,2 млрд грн

10.10 / Украинская учёная получила в США награду за новое средство контрацепции

20.07 / Создан самовосстанавливающий материал для экранов

06.08 / Группировка “Талибан” захватила столицу афганской провинции Нимроз

03.01 / Осужденную на федеральном уровне женщину впервые за 70 лет казнят в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика