Фильм «Серебряные коньки» получил главную награду премии «Золотой орел»

В номинации «Лучший фильм» национальную кинопремию «Золотой орел» получил фильм «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина, сообщают информационные агентства.

Церемония награждения победителей состоялась в пятницу на киностудии «Мосфильм». Награду из рук актера Сергея Шакурова принял продюсер «Серебряных коньков» Петр Ануров и другие участники кинопроцесса, за исключением режиссера, передает ТАСС.

Действие мелодрамы разворачивается в конце 19 века в Петербурге, главными героями становятся сын фонарщика Матвей, чье единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и дочь крупного сановника Алиса, грезящая об изучении наук. Мировая аудитория могла познакомиться с картиной на стриминговом сервисе Netflix. Фильм стал лидером по числу наград.

Актриса Мария Аронова получила кинопремию «Золотой орел» за лучшую женскую роль в фильме «Пара из будущего», награды за лучшую мужскую роль удостоен Филипп Янковский, сыгравший в картине «Иван Денисович».

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров, который 1 января отметил 80-летие, получил почетную премию «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф.

Напомним, за лучшую режиссуру национальную премию «Золотой орел» получил создатель фильма «Иван Денисович» Глеб Панфилов. Ежегодная премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года.