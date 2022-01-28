Трепак: Российский диктатор отдает себе отчет, что об Украину можно сломать не только зубы, но и голову

Украинское общество сегодня обеспокоено вопросом, нападет или не нападет Путин на Украину. Точнее, прибегнет ли он к полномасштабному военному вторжению в Украину. США и ведущие государства Европы со ссылкой на данные своих разведок утверждают, что такое вторжение готовится. И ведут соответствующую превентивную работу. Политическое руководство Украины, судя по всему, придерживается несколько иной точки зрения, призывая общество не паниковать.

То, что Путин любым способом хочет поработить Украину, уничтожить ее как независимое государство, а по меньшей мере не допустить ее демократического развития и интегрирования в европейскую цивилизацию, не вызывает никаких сомнений. Он этим живет. Антиукраинское направление было и является одним из главных в деятельности спецслужб России, ее дипломатии, внешнеэкономической деятельности, пропаганде. В результате в Украине создано сверхмощное пророссийское лобби из агентуры спецслужб, агентов политического влияния (в том числе в высших эшелонах власти), СМИ, интернет-ресурсов, политических партий и других общественных организаций, представителей крупного бизнеса, церкви.

Но маниакальное желание Путина уничтожить Украину сдерживается рядом главных факторов, одним из которых является сама Украина. Дело в том, что Путин за период своего правления перепробовал разные способы и методы захвата Украины. Однако они не дали ему ожидаемого результата.

Скрытым военным было вмешательство Путина во внутренние дела Украины в 2013–2014 годах во время Революции достоинства. Тогда с помощью своих генералов ФСБ, фактически управлявших силовыми структурами Украины, Путин пытался взять под контроль ситуацию и делал все возможное, чтобы удержать у власти режим Януковича. Но его планы разрушил Майдан – миллионы украинцев, восставших против произвола и пророссийского курса тогдашней власти.

Путин хорошо понимает, что Украина – это не только не Россия, но, как показали последние события, Украина – не Беларусь и не Казахстан. Российский диктатор отдает себе отчет, что об Украину можно поломать не только зубы, но и сломать голову. Его бесит и пугает патриотичность украинского народа, готового бороться до конца за свою свободу и независимость.

Убежден, что именно это сдерживает Путина от “похода на Украину”. С одной стороны, он очень хочет завладеть Украиной, с другой – страшно ее боится. Путин знает, что даже если ему удастся достичь выгодных для себя договоренностей с представителями власти Украины, то это вовсе не означает подчинение народа. Украинский народ будет бороться за Украину в любых условиях – даже в том случае, если интересы вождей не будут совпадать с государственными интересами. Такая власть будет обречена, а захватчика будет ждать непримиримая и сокрушительная борьба с украинским народом.

Поэтому наша задача – постоянно увеличивать страх российского диктатора перед Украиной и ее народом. Главным предохранителем от путинского вторжения в Украину являются ее внутриполитическая стабильность, четкая государственная позиция власти и единство народа в отстаивании свободы, независимости и суверенитета Украины.

Источник: Віктор Трепак / Facebook

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