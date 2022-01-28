Украинский ледокол “Ноосфера” отправился в первую экспедицию к Антарктиде. Фото, видео

Дата начала экспедиции символическая, отметили в Национальном антарктическом научном центре.

“Ведь 28 января считается датой открытия Антарктиды, а для Украины это стало датой возвращения к исследованиям Южного океана после 20-летнего перерыва”, – объяснили там.

ВИДЕОВидео: Думская Нет / YouTube

Экипаж “Ноосферы” состоит из 26 человек, это украинцы и иностранцы, сообщили в НАНЦ. “Радіо Свобода” отмечает, что иностранцев трое, это механики из Литвы и Великобритании, которые работали на судне, когда оно принадлежало Соединенному Королевству.

Капитан “Ноосферы” – украинец Павел Панасюк.

Капитан Павел Панасюк и механик Андрис Кубулиньш. Фото: radiosvoboda.org

Также на борту судна в Антарктиду отправляется группа ученых, которые будут проводить исследования по всему маршруту “Ноосферы”.

“Сначала судно ждет долгий путь в Пунта-Аренас (Республика Чили). Там на его борт поднимется вторая группа ученых, исследующих Южный океан, и команда 27-й Украинской антарктической экспедиции, которая должна заменить нынешних зимовников на станции “Академик Вернадский”. Дальше путь будет лежать через пролив Дрейка на нашу станцию. Туда будут доставлены различные грузы: от годового запаса провизии до строительных материалов и техники, ведь на этот раз благодаря ледоколу грузов можно доставить больше, еще и напрямую из Украины. После разгрузки судна в течение нескольких недель будет выполняться научная программа в атлантическом секторе Антарктики и акватории вокруг Антарктического полуострова”, – говорится в сообщении НАНЦ.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/299305625566201

Контекст:

19 августа 2021 года Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины и британское учреждение “Исследования и инновации” подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross. Как рассказывал директор НАНЦ Евгений Дикий, Украина купила легендарное британское судно за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно правительство заплатило за доставку и дооборудование ледокола.

В НАНЦ тогда отмечали, что именно James Clark Ross в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на тогдашнюю британскую станцию “Фарадей” – сейчас украинскую “Академик Вернадский”.

Ледокол James Clark Ross был флагманом Британской антарктической службы 30 лет, носил имя британского военного моряка, исследователя Антарктики адмирала Джеймса Кларка Росса.

30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.

29 октября в Одессе в ходе торжественной церемонии купленное у Великобритании судно переименовали на “Ноосферу”. Такое название выбрали, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции “Академик Вернадский”, названной именем украинского ученого, одного из основных авторов философской теории ноосферы.

На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он тогда подчеркнул, что это впервые за историю независимости Украины государство приобрело научно-исследовательское судно.

Перед экспедицией “Ноосфера” прошла техобслуживание на судоремонтном заводе в Черноморске Одесской области. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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