 

Подозреваемый в стрельбе на “Южмаше” признал вину и извинился

28.01.2022, 21:54, Новости дня
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“Ваша честь, мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время 26–27 числа. После задержания мы с прокурорами и следователями провели допрос, во время которого до поздней ночи я все рассказал. Мое единственное желание – не отправлять меня на гауптвахту, а в следственный изолятор”, – заявил Рябчук.

Адвокат нацгвардейца добавил, что “он не хочет возвращаться туда, где над ним издевались”.

«Мені щиро шкода тих людей, яким я завдав болю. Я винний і повністю визнаю свою провину», — заявив у своїй промові суду підозрюваний у стрілянині в Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук. Адвокат додав, що «він не хоче повертатися туди, де над ним знущалися pic.twitter.com/Z6BOW03ulZ

— hromadske (@HromadskeUA) January 28, 2022

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода “Южмаш” военнослужащий Национальной гвардии Украины расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на “Южмаше” в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Подозреваемого Артемия Рябчука задержали днем 27 января. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в Госбюро расследований.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, сообщила народный депутат от партии “Слуга народа”, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на “Южмаше” подал в отставку.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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