Ученые обнаружили микробы на Земле, которые могли в прошлом обитать на Марсе

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28.01.2022, 21:50, Разное
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Ученые из Колорадского университета в Боулдере, США, обнаружили микробы на Земле, которые могли обитать на Марсе в прошлом. Исследования проводились в вулканическом озере на территории Коста-Рики.
Оно расположено в кратере активного стратовулкана Поас, высота которого составляет 2697 метров. В почти кипящей воде содержатся кислоты, токсичные металлы. В озере часто происходят фреатические взрывы из-за контакта воды с раскаленной лавой. Такая среда является агрессивной, но в ней могут существовать микроорганизмы. Предполагается, что в эпоху, когда на Красной планете была жидкая вода, похожие бактерии там тоже могли обитать. Секретом являются особые способы выживания.

Речь идет о микробах рода Acidiphílium. Именно они смогли пережить ряд извержений вулканов. После секвенирования их ДНК удалось обнаружить, что бактерии научились противостоять экстремальным условиям, производя энергию с использованием меди, мышьяка, железа и биологической фиксации углерода, подобно растениям.

Стоит отметить, что ранее исследователи пытались найти следы бактерий в дельтах и устьях рек на Марсе. Теперь американские исследователи намерены уделить внимание местам древних гидротермальных источников, существовавших на Красной планете миллиарды лет назад.

Источник: www.gazeta.ru



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