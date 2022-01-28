 

Медики назвали три ранних признака отслоения сетчатки глаза

28.01.2022, 21:50, Разное
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Медики из Национального института глаз назвали три ранних признака отслоения сетчатки глаза. Снижение периферического зрения, вспышки света и внезапное появление крошечных пятен, которые дрейфуют со взглядом, являются поводом для обращения к специалистам.
В первом случае наблюдается постепенное снижение периферического зрения наряду с затуманиванием. Из-за этого человеку сложнее различать объекты, находящиеся вне фокуса его взгляда. Также наблюдается появление небольших пятен и мушек, которые дрейфуют в поле зрения. Немаловажным критерием при оценке зрения являются вспышки света в одном или обоих глазах. Во всех перечисленных случаях не следует откладывать поход к специалисту. Медики объясняют, что отслоение сетчатки необходимо диагностировать как можно раньше, ведь именно на этих стадиях лечение имеет наибольший эффект.

Отслоение сетчатки происходит по естественным причинам в результате старения. Из-за этого кровеносные сосуды перестают доставлять кислород к глазам, что делает хрусталик менее эластичным. Страдает от недостатка необходимых веществ и сетчатка, верхний слой которой начинает постепенно приходить в негодность. Помимо старения подобное заболевание может быть диагностировано у людей с травмами глаз или недавними операциями. Люди с диабетом также находятся в зоне риска, так как в этом случае существует риск повреждения кровеносных сосудов глаз на фоне заболевания.

Источник: www.medikforum.ru



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