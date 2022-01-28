Настасья Самбурская обиделась на плохой прием в Доминикане: “Разочарование века”

Популярная актриса Настасья Самбурская разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой выразила глубокое разочарование от своей недавней поездки в экзотическую Доминикану. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Стоит отметить, что даже лицо Настасьи Самбурской на опубликованном фото с пляжа выглядело откровенно недовольным – и это на фоне яркого солнца и голубого неба. В откровениях, которыми красавица сопроводила снимок, она подробно “разложила по полочкам” причины такого своего недовольства. Выяснилось, что при довольно немаленькой стоимости поездки, сервис на курорте явно оставлял желать лучшего: телезвезде не понравились ни отель, ни заведение питания. Более того, по её словам, даже любимый кофе официанты не подавали, как положено в приличных кафе, а попросту “швыряли” ей. Не порадовали курортницу и погодные условия: ветер был настолько сильным, что даже при сильной жаре приходилось укутываться пледом.

“Экскурсии ни о чем, никаких интересных мест в стране нет, поездка на плантации кофе и какао – разочарование века. Прикольно только на квадроциклах погонять по береговой линии, покормить и попоить собак кокосом”, – резюмировала Самбурская. Впрочем, хозяйка аккаунта все же не поленилась поинтересоваться у фолловеров, также посетивших Доминикану, их ощущениями от поездки.

Из многочисленных посетителей микроблога актрисы нашлось несколько таких, которые побывали ранее в данной тропической стране, однако лишь одна подписчица оценила свое путешествие как приятное. Остальные же – выразили полную солидарность с Настасьей Самбурской и дополнили её рассказ еще несколькими фактами о своих нереализованных желаниях. Большинство же поклонников звезды экрана и вовсе порекомендовали ей впредь воздерживаться от таких дальних поездок и чаще посещать отечественные курорты – Анапу, Геленджик и т.п. За треть суток пост набрал более 80 тысяч “лайков”.