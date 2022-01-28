Эксперт CNN – «разрядки не добились» — Блинкен резко и недипломатично отмахнулся от слов Лаврова

Москва и Вашингтон продолжают поддерживать какое-то подобие дипломатического процесса, но отдалить перспективу российского вторжения на Украину эти усилия так и не помогли, убеждена эксперт CNN по международным отношениям Сьюзен Глассер. По её оценке, отсутствие комментариев Кремля по поводу ответа Вашингтона на требования Москвы в плане безопасности может на деле быть попыткой выиграть время, чтобы подготовиться к военной операции.

А с нами на связь из Вашингтона выходит эксперт CNN по международным отношениям и обозреватель журнала The New Yorker Сьюзен Глассер. Рады Вас видеть, Сьюзен!

СЮЗЕН ГЛАССЕР, эксперт CNN по международным отношениям: Большое Вам спасибо!

Итак, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что ответ Вашингтона на требования РФ по безопасности не дал Москве поводов для оптимизма — однако госсекретарь США, судя по всему, от этих комментариев по существу отмахнулся. Вот, что он сказал.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Имеет значение только один ответ — ответ президента Путина. Насколько нам известно, как считает российская сторона, бумаги уже попали к нему на стол — и мы будем с нетерпением ждать его реакции.

Да, прямого ответа от самого Путина пока не последовало, но вообще российский президент уже отреагировал — отправив в пограничные с Украиной районы дополнительные войска.

СЮЗЕН ГЛАССЕР: Именно так. Если говорить именно о разрядке, то её в результате этого, с позволения сказать, дипломатического процесса не добились. И, кстати, мне показалось, что заявление госсекретаря Тони Блинкена было весьма резким и довольно-таки недипломатичным — ведь он, по сути, заявил своему коллеге Сергею Лаврову, что тот не имеет никакого значения в рамках российской системы. Это, конечно, действительно так, если смотреть на ситуацию с учётом предположений о том, как в РФ принимаются решения, но дипломаты обычно такие вещи друг другу всё-таки не высказывают — поэтому мне такой комментарий показался интересным.



Но в целом ситуация сложилась очень серьёзная, особенно если обратить внимание на то, что президент Байден, по сообщениям прессы, сегодня заявил украинскому лидеру Зеленскому, — а Байден по сути заявил: «Готовьтесь, будет тяжко». И США продолжают заявлять о том, что это возможное вторжение России, я цитирую, «неминуемо».

В то же время РФ в последние дни посылала, так сказать, противоречивые сигналы — Сергей Лавров, конечно, заявил о том, что поводов для оптимизма нет, но говоря о других, второстепенных вопросах, он отметил, что сторонам есть что обсудить и о чём поговорить. К тому же нужно отметить, что ответ США Москва сливать всё же не стала, а Путин, похоже, решил повременить и, вероятно, не сразу даст американцам свой ответ. Говорит ли всё это о том, что в ответе американцев было что-то, что заинтересовало россиян, и они — по крайней мере, пока — не хотят, чтобы это что-то стало достоянием общественности?

СЮЗЕН ГЛАССЕР: Такое возможно — но нельзя при этом исключать, что Москва просто пользуется этой паузой для того, чтобы продолжить размещение войск на нужных позициях. Я заметила активные перемещения российских кораблей в Чёрном море, как и должно происходить перед вторжением.



Нельзя забывать и о том, какое сейчас время с дипломатической точки зрения — а ведь вот-вот начнётся пекинская Олимпиада, и Владимир Путин должен будет стать одним из почётных гостей на всех этих многочисленных церемониях с участием Си Цзиньпина, поэтому злить китайцев, отвлекая внимание от Игр перед их стартом нападением на Украину, он, наверное, не захочет.



В общем, кто его знает! Пока ничего не понятно. Что точно можно утверждать — так это то, что очевидных признаков отступления от грани войны не наблюдается.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир 28 января 2022 года.