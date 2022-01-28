 

Мнение: Белоруссия поможет вернуть Украину в лоно славянства

28.01.2022, 21:44, Разное
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Лукашенко объявил, что:

1. Белоруссия поможет вернуть Украину в лоно славянства. Батька-панславист.
2. Воевать Белоруссия будет лишь в том случае, если кто-то нападет на саму Белоруссию или нападет на Россию, как союзника Белоруссии.
3. В случае войны на защиту Белоруссии встанут все. И даже те, кто не хочет вставать, тоже встанут.
4. Беглым представителям польско-литовской оппозиции Лукашенко предложил каяться и вставать на колени, если они хотят вернуться. У тех кто не вернётся, будут отбирать собственность в Белоруссии.
5. Общие расходы на попытки смены власти в Белоруссии и подчинению ее западному влиянию составили 6 млрд. долларов.
6. Поляки хотели выкрасть белорусского пограничника, чтобы обменять его на Эмиля Чечко, который дезертировал из польской армии и сознался в массовых убийствах мигрантов.
7. Охота на мигрантов и их расстрелы в польских лесах не имеет ничего общего с демократией, о которой вещает Польша. Мигранты едут в Европу из-за политики Европы в других странах.
8. Если Литва развяжет войну вместе с другими лимитрофами, то тогда настанет конец прибалтийской государственности.

Это и многое другое в свежем выступлении Лукашенко.

Источник: Colonel Cassad



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