Мнение: Белоруссия поможет вернуть Украину в лоно славянства

Лукашенко объявил, что:

1. Белоруссия поможет вернуть Украину в лоно славянства. Батька-панславист.

2. Воевать Белоруссия будет лишь в том случае, если кто-то нападет на саму Белоруссию или нападет на Россию, как союзника Белоруссии.

3. В случае войны на защиту Белоруссии встанут все. И даже те, кто не хочет вставать, тоже встанут.

4. Беглым представителям польско-литовской оппозиции Лукашенко предложил каяться и вставать на колени, если они хотят вернуться. У тех кто не вернётся, будут отбирать собственность в Белоруссии.

5. Общие расходы на попытки смены власти в Белоруссии и подчинению ее западному влиянию составили 6 млрд. долларов.

6. Поляки хотели выкрасть белорусского пограничника, чтобы обменять его на Эмиля Чечко, который дезертировал из польской армии и сознался в массовых убийствах мигрантов.

7. Охота на мигрантов и их расстрелы в польских лесах не имеет ничего общего с демократией, о которой вещает Польша. Мигранты едут в Европу из-за политики Европы в других странах.

8. Если Литва развяжет войну вместе с другими лимитрофами, то тогда настанет конец прибалтийской государственности.

Это и многое другое в свежем выступлении Лукашенко.

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