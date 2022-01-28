Мнение: Потепления не будет. Ковид не страшен. Никонов велик

Оторвал недавно в Доме книги на Калининском книгу “Климат” любимого автора – Александра Петровича Никонова. Всем, кстати, рекомендую – читается интереснее любого детектива, масса потрясающей информации о том, как климат на протяжении истории влиял на судьбы цивилизаций. Спойлер – влиял на 90%, то есть вообще ВСЁ определял: кто победит, кто проиграет, какой будет строй – авторитарный или демократический… Удивительно!

Книга, вообще говоря, пугающая – хоть и идет полностью вразрез с навязываемыми “новой нормальностью” и нынешними элитами представлениями о “всемирном потеплении”, с которым якобы всему человечеству надо бороться, не щадя живота своего. Автор там показывает, что всё обстоит, как обычно, ровно наоборот – а именно, Земля стоит на пороге глобального похолодания, а вообще впереди у человечества – новый Ледниковый период; да и вообще, если брать историю Земли как планеты, то тут у нас, увы, периоды похолодания и ледниковья случались намного чаще, чем потепления – и как раз в конце очередного КРАТКОГО, по планетарным меркам, периода потепления мы все и живем.

Совершенно парадоксальна позиция автора по парниковым газам (с которыми нам, как мы все усвоили со слов “экологов” и гринписовцев, надо бороться день и ночь не щадя живота своего). Так в книге показано, что, во-первых – ДА, парниковые газы действительно создают парниковый эффект в атмосфере; НО, во-вторых – ТОЛЬКО потому, что человечество начиная с 19 века очень интенсивно вскрывает природные запасы углеводородов (то есть как подорванное извлекает из недр нефть, уголь и газ, а потом их сжигает) – только поэтому глобальное похолодание – которое выморозит большую часть посевов и погрузит всех не только в холод, но и в голод – до сих пор не произошло! Расчеты показывают: если б не резкий промышленный бум с середины 19 века, создавший в том числе и парниковый эффект – человечество на планете УЖЕ оказалось бы буквально на грани вымирания!

И самое страшное: Никонов на протяжении всей книги убедительно показывает, с многочисленными примерами, что человеку на протяжении всей истории основательно гадили… извержения вулканов! Вулканы, оказывается – мерзейшая вещь: за счет того, что они выбрасывают в атмосферу тонны пепла, они могут буквально менять климат, и не только там, где непосредственно изверглись – а по всей планете. На днях я тут начитался Никонова про вулканы, впечатлился, пришел домой, думая, на каком тоненьком волоске висит наше благополучие (счастье, что последние лет 100 не было по-настоящему мощных извержений), открываю новости… и читаю, что ТОЛЬКО ЧТО, в январе 2022 года, произошло МОЩНЕЙШЕЕ извержение подводного вулкана – экивалентное взрыву 500 водородных бомб одновременно!!

Твою мать… Только еще этого не хватало.

Пыль, поднятая вулканами, буквально “закрывает солнце”, а оседать может десяток лет; получается аналог “ядерной зимы” – то есть то самое всемирное похолодание. Накаркал Никонов, когда написал в своей книге, что человечеству, мол, везет последние 150 лет – нет больших извержений… Накаркал, скотина!

“Извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай — извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного на одноимённом острове, начавшееся 14 января 2022 года. Извержение вызвало цунами, которые были замечены на территории Тонга, Фиджи и Американском Самоа; предупреждения о возможном цунами были объявлены в Самоа, Вануату, Новой Зеландии, Австралии, Японии, России, США, Канаде, Мексике, Чили, Эквадоре”.

Вы, на свое счастье, не читали Никонова – поэтому просто не представляете, ЧТО может быть следствием такого вот извержения черт знает где. Эх… Одна надежда – что вулкан был подводный, поэтому есть шанс, что ему не удалось забросить слишком уж много пепла в стратосферу, где он летал бы, закрывая солнце, хрен знает сколько времени. Может быть, и в этот раз обойдется.

А вообще я чего еще вспомнил про Никонова? Потому что сеть полна стонов и воплей по поводу нынешнего омикрона – дескать, “беспрецедентно”, “омикрон заразил всех”, “спасайся-караул” и т.д. Никонов в своем “Климате” успел привести успокаивающие примеры – что и до всякого там ковида-омикрона обычные эпидемии гриппа УЖЕ вызывали коллапс систем здравоохранения не только у нас, но и в западных странах – но никто не лез на стенку от страха. Вот цитата:

“Почему же столь ничтожная по своим последствиям болезнь, не идущая ни в какое сравнение ни с испанкой, ни тем более с чумой, ни даже с локальной смертностью в Москве от смога в жарком 2010 году, привела к такой панике? Смог 2010 года убил в столице намного больше людей, чем ковид 2020 года. Но никакой паники тогда не было. Гробов хватало, хоронить успевали. Уж что-что, а хоронить-то мы умеем, слава богу!

– Да что вы такое говорите! Никогда такого не было, чтобы медицина захлебывалась и не справлялась, а все койки были забиты болящими! – возмутятся любители ковид-19. – Разве обычный грипп когда-либо так перегружал медицину?!

Ну, вообще-то, да, перегружал!

В 2018 году больницы по всей территории Соединенных Штатов были заполнены до отказа больными гриппом. В Алабаме было объявлено чрезвычайное положение. Все плановые операции были отменены. В Калифорнии военные разворачивали палатки для гриппозников.

В том же году отделения интенсивной терапии в Милане были «полностью забиты» больными с осложнениями в связи с гриппом.

В декабре 2019 года Национальная служба здравоохранения Великобритании вводила в строй «чрезвычайные временные койки» в 52 % своих больниц. Причем большинство этих больниц все еще имели временные койки, действующие с прошлой зимней эпидемии гриппа! И эксперты службы писали отчеты, предупреждающие, что медицинская система находится под слишком большим давлением, чтобы справиться с сезонным гриппом.

В Испании грипп критически перегружает больницы практически каждый год, из-за чего еще в 2017 году испаноязычный ресурс Huffington Post задавался вопросом: «Почему грипп – это вечный коллапс в испанских больницах?» И вопрос был не праздным – в марте 2019 года испанские больницы были заполнены более чем на 200 %! Пациенты спали в коридорах. И в 2015 году они тоже спали в коридорах.

А если теперь обратить взор на знаменитую Ломбардию, перепугавшую гробами весь мир и самое себя, то Journal of the American Medical Association писал годом ранее, что реанимационные отделения Ломбардии «обычно работают на 85–90 % мощности в зимние месяцы». Реанимационные!

Но при всем при этом никакой паники не было. И ежедневных воплей о перегруженности медицинской системы, из-за которой нужно останавливать экономику и всю жизнь общества, тоже не было” (А.П.Никонов. Климат. М., АСТ, 2021. Стр.247).

Немного успокоина тоже не повредит. Читаем Петровича – живем хорошо!