Если бы хирургический корпус был человеком…

Во Владивостоке развертывают новые ковидные койки.



Дальзаводская больница Владивостока. Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

Пятую волну коронавируса один из крупнейших в Приморье ковидных госпиталей, Дальзаводская больница Владивостока, готовится встретить основательно. Хирургический корпус открывается после восьмимесячного ремонта — в лучшие времена на этих трех этажах в просторных палатах разместились бы реабилитация, хирургия и неврология. Но пока не до того. Возвращают 200 коек для лечения COVID-19. Всю неделю, включая выходные, медперсонал готовился к наплыву пациентов.

В ВКБ № 4 лежат больные с третьей-четвертой степенью поражения легочной ткани, с сопутствующими патологиями, хирургическими патологиями, инсультами, тяжелыми сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями. Хирургический корпус, где в самом начале пандемии заработало отделение пневмоний, а потом и стационар для ковидных пациентов, закрылся на капитальный ремонт в мае 2021 года (больных принимали терапевтический и паллиативный корпус, в последнем разместилось пульмонологическое отделение). На время реконструкции 200 коек сократили — сейчас их возвращают.

Если бы хирургический корпус Дальзаводской больницы был человеком, то даже по новым правилам он мог бы в этом году выйти на пенсию по старости.

Правда, после капремонта уже и не скажешь, что ему 65 лет. За почти восемь месяцев в здании 1957 года постройки полностью заменили проводку, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, вентиляцию, пожарную сигнализацию, лифты…

В палатах теперь новенькие туалеты и душевые с поручнями для инвалидов-колясочников, слабых и пожилых людей. Около каждой койки — «панель пациента»: консоль с кнопками вызова персонала, системой разводки кислорода, подсветкой, розетками для подключения монитора, концентратора кислорода. Универсальность новых палат в том, что каждую из них очень просто переоборудовать под интенсивную терапию, подключив оборудование. Это удобно еще и потому, что никто толком не понимает, как поведет себя новый штамм вируса: вдруг понадобится увеличить площади реанимации.

Где-то кровати пока еще даже без матрасов, но в основном уже можно застилать белье. В палатах от двух до шести мест. А койки стоят даже в коридорах. Медики, конечно, надеются, что они останутся пустыми, но в прошлые пики (например, в ноябре 2020 года) пациентов приходилось размещать буквально на каждом свободном метре. Даже приемное отделение переоборудовали — лечение и питание организовывали фактически с порога.

Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

Поднимаемся по широкой лестнице с коваными перилами и большими окнами на третий этаж, где когда-нибудь, наверное, заработает неврологическое отделение (и точно скоро откроется красная зона). Попадаем на центральный сестринский пост, такие же расположены в крыльях коридора. Здесь можно хранить дополнительный запас мягкого инвентаря (матрасы, постельное белье, сорочки и пр.), средства ухода за пациентами. Сейчас заканчивается подключение медицинской информационно-аналитической системы. Осталось наладить интернет и проверить, как она соединяется с основным стационаром. Врачи и медсестры смогут делать записи, корректировать обследования, производить назначения, не выходя из красной зоны.

В принципе, в здании осталось только помыть полы и окна, завезти мелкий инструмент и медикаменты, на это потребуется дня два. Врачи все это время надеялись, конечно, что здесь откроются отделения, где «до войны» оказывали плановую помощь, но, увы, эпидобстановка не благоприятствует.

— Вообще мы планировали на первом этаже открыть отделение реабилитации, — с грустью подтверждает главный врач Дальзаводской больницы Елена Новицкая. — На втором работало хирургическое отделение, а сейчас есть возможность развернуть дополнительные палаты, в том числе в операционных, как у нас было в первую и вторую волну. На третьем этаже планируется неврологическое отделение, в том числе центр церебральных расстройств. Но сейчас с учетом роста числа пациентов оборудовали здесь ковидные койки. Постарались максимально увеличить коечный фонд, некоторые палаты оснащены дополнительными местами.

Главный врач Дальзаводской больницы Елена Новицкая. Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

Сейчас в штате Дальзаводской больницы 550 человек. Есть смена, специалисты в резерве, медики, которых принимают на работу в периоды всплеска заболеваемости.

— Снова привлечем молодых специалистов, ординаторов, врачей поликлиники. Очень удобно, что у нас есть поликлиника: часть сотрудников амбулаторной службы придет в стационар. Когда увеличится количество пациентов с диагнозом «ковид», все силы должны быть переориентированы на оказание первоочередной помощи — ликвидацию пандемии. Скорее всего, сократят плановую помощь: диспансеризацию, дневной стационар, — говорит главврач.

«Омикрон» пока лечат так же, как и остальные штаммы, хотя методы со временем чуть меняются. Немного разнятся с каждой редакцией методических рекомендаций Минздрава медикаменты, подходы, реакция на состояние пациента. Противовирусная, антикоагулянтная, упреждающая терапия, кислородная поддержка остаются прежними.

— Особенность нового штамма в большей заразности — так что мы ожидаем притока пациентов.

Но посмотрим. Мы предполагаем, а как будет развиваться ситуация, никто не знает — давайте подождем хотя бы две-три недели, — предлагает Новицкая. — Наша поликлиника уже выявила один случай заражения именно «омикроном», человек находится на изоляции, на амбулаторном лечении. Что касается методов защиты — они остаются прежними: соблюдение масочного режима, правил гигиены и, разумеется, вакцинация.

Прививаться народ, правда, уже не рвется. В октябре — ноябре, когда краевое правительство объявило о введении QR-кодов и обязательной вакцинации для ряда специалистов, за сутки в стационарные и мобильные пункты обращалось по 10–15 тысяч человек. Сейчас — по 2–3 тысячи (народ понял, что коды проверяют не везде и уж точно нигде не попросят паспорт). Врачи тем временем своей позиции не меняют: остановить пандемию можно, лишь достигнув коллективного иммунитета. А прививка защитит и от нового штамма. Недаром среди пациентов стационара со значительным объемом поражения легочной ткани вакцинированных — по пальцам пересчитать (в месяц, как рассказывали врачи ВКБ № 4, один-два привитых из 700–800).

Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

С марта 2020 года через Владивостокскую клиническую больницу № 4, она же Дальзаводская, прошло более 17 тысяч пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Последние две недели здесь в стационаре лежат 185–188 человек (из них около 30 в отделении реанимации и интенсивной терапии), занято 80–90% коечного фонда. Всего же в Приморье, по данным на понедельник, 24 января, 109 340 случаев заражения (93 055 выздоровели, 1672 пациента, по официальной статистике, умерли).

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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