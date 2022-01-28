Как притянуть больше позитивной энергии: прогноз фэншуй на февраль 2022-го

В китайском календаре ведущую роль в наступающем последнем зимнем месяце будет играть Тигр. Его особенность в том, что он Водяной. Это несколько смягчает грозные и резкие черты характера грозного зверя. К тому же тигр уравновешен и держит себя “в лапах”.

К чему готовиться

Водяной Тигр будет благосклонен к тем, кто вынослив и умеет держать марку в любых обстоятельствах. Важно сохранять оптимизм и веру в лучшее. Вот еще советы от составителей прогноза:

Хозяин месяца весьма наблюдателен и обладает сильной интуицией. Он тонко улавливает мотивы окружающих, их настроение. Следует быть открытым и честным с окружающими. Это путь к завоеванию их сердец. Навести порядок во внутреннем мире – подходящая задача на этот период.

Прогнозы эзотериков и астрологов будут точными, ведь Тигр обожает все мистическое.

Небесные фавориты

К каким знакам будет особенно благосклонен ближайший месяц? Это Дракон, Свинья и Лошадь.

Они смогут реализовать свои планы, но только надо следовать интуиции. Хорошее время, чтобы завоевать благосклонность вышестоящих лиц. Нельзя также слишком искушать удачу (не увлекайтесь азартными играми), а то она может отвернуться от вас.

Всплеск энергии

А этим знакам рекомендуется громко заявить о себе: Тигру (ведь он главный), Козе и Собаке. Дарованную энергию следует тратить на разных мероприятиях:

Поезжайте в командировку или путешествие. Ходите на вечеринки, в кино. Примите участие в конкурсе (любом).

Если же энергию не тратить, она приведет к спаду настроения. Тогда есть опасность, что пострадают ваши близкие.

Копите деньги

Финансовые невзгоды поджидают Крысу и Петуха. Это знак того, что пора менять что-то в своей жизни.

Если давно хотелось сменить место работы, то пора. Тигр так подталкивает вас к смене вектора. Возможно, надо монетизировать давнее хобби, или на примете имеется другой способ заработать – действуйте! Ситуация не исправится сама собой.

Опасайтесь недоброжелателей

Такой совет дают специалисты фэншуй Змее и Обезьяне. Ваши недоброжелатели активизируются. Соберитесь и не теряйте бдительности. Не стоит мириться с давними врагами – это ни к чему хорошему не приведет. Гоните прочь всех, кто хотя бы раз предал ваше доверие!

Перенапряжение на работе

Кролику и Быку нужно соблюдать баланс и не слишком увлекаться работой. Ведь, даже если она любимая, от нее можно устать. Хотя бы иногда нужно разрешать себе отдых.

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Больше никто о вас не побеспокоится (увы). Поэтому, чтобы не встретить весну совсем без сил, не забывайте о себе, любимом.

Удачные дни февраля 2022-го

В китайской метафизике множество божеств. Они по-разному взаимодействуют друг с другом. Чтобы дать подсказку, какие дела и когда наиболее удачны, специалисты составили прогноз фэншуй:

1.02.2020 – хорошо посещать крупные мероприятия. Это поможет расширить круг знакомств, встретить единомышленников. 10.02.2020 – подходит для кропотливой работы, которую надо довести до конца. 14.02.2020 – благоприятно совершать крупные покупки (автомобиль, мебель и т.п.). 28.02.2020 – самый удачный день месяца. Смело назначайте важные встречи, принимайте судьбоносные решения, беритесь за самые дерзкие проекты.

Помните, что высшие силы лишь дают направление. Но двигаться по дороге вам придется самостоятельно.

Неблагоприятные даты

В феврале 2022 г. выделяют три не самых лучших дня. Не стоит начинать ничего важного, нельзя идти на конфронтации, браться за важные дела:

12.02.2022 – в этот день все будут действовать вам на нервы. Лучше затаиться и не привлекать внимания. 17.02.2022 – возможны конфликты с окружающими. Не провоцируйте их, не грубите, не обижайте. Лучшая тактика – спокойствие, даже если вас обидели. 25.02.2022 – день с пониженной энергетикой. Проведите его за рутиной.

Фэн-шуй учит обращать внимание не только на даты, но и на определенные сектора в доме и офисе.

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Что и где

Прогноз по секторам тоже меняется каждый месяц. Денежный угол в феврале – северный.

Здесь надо работать и планировать доходы. Идеальным для творчества станет юго-восток. Также этот сектор благоприятен для привлечения романтических отношений. А вот юго-запада лучше избегать: тут копится энергия болезней.

Как привлечь удачу

Если ваше рабочее место или спальня попали в неблагоприятный сектор, не надо отчаиваться. Привлечь позитивную энергию не так сложно:

Соблюдайте в доме порядок. Расчистите углы от хлама, освободите коридор. Разместите в проблемных секторах вещи, которые вызывают хорошие воспоминания. Для притока позитивной энергии подходят 2, 7, 14, 19 и 28 февраля.

В названные даты проведите уборку, запланируйте важные дела.

В целом февраль 2022-го – неплохой месяц. Пользуйтесь этой информацией, чтобы приманить удачу!