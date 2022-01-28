 

Котик нашел на кухне кошачью мяту и рассмешил весь интернет

28.01.2022, 21:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Блогерша, которая ведет свой блог на площадке Тик Ток, сняла короткий ролик. Главную роль исполнил ее кот. Животное обнаружило в доме пакетик, наполненный кошачьей мятой.

Он не стал играться игрушкой, а просто разорвал ее и вывалялся в сушенном растении.

Владелица кота не стала кричать на воспитанника, а дала ему возможность играть и получать удовольствие от процесса.

@bethany.ellen Someone found the catnip stash. #catsoftiktok #catnip #ohno ♬ The Drugs Owl Vine by Sunny Mabrey — Hannah Reverie

Видео с поклонником ароматный травы набрало множество просмотров, зрители оставили и комментарии:

«Ха-ха, кот просто не понял, почему он не сделал этого раньше»

«А мои пухнастики тащатся от маслин»

«Аккуратней, а то может потребоваться реабилитация»

«Наркоман – это горе для всей семьи»

«Травка высшего сорта, сомнений нет»



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Можем не повторять?

22.07 / По-прежнему вместе: как изменились и чем занимаются герои сериала “Элен и ребята”

06.08 / Учёные Сколково установили, что частое использование кофеварки ускоряет её износ

01.01 / Мнение: В Бостоне снесли памятник Аврааму Линкольну

27.07 / Что будет с ценами на продукты в августе

04.04 / Мнение: Аэродром в Долине Кувшинов

11.08 / Число выявляемых случаев коронавируса в России упало ниже пяти тысяч

17.08 / Наличие собеседника снижает опасность развития болезни Альцгеймера

07.07 / Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

24.12 / “За полночь вели разговоры”: Путин и Мишустин “круглосуточно” решали проблемы с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика