Котик нашел на кухне кошачью мяту и рассмешил весь интернет

Блогерша, которая ведет свой блог на площадке Тик Ток, сняла короткий ролик. Главную роль исполнил ее кот. Животное обнаружило в доме пакетик, наполненный кошачьей мятой.

Он не стал играться игрушкой, а просто разорвал ее и вывалялся в сушенном растении.

Владелица кота не стала кричать на воспитанника, а дала ему возможность играть и получать удовольствие от процесса.

@bethany.ellen Someone found the catnip stash. #catsoftiktok #catnip #ohno ♬ The Drugs Owl Vine by Sunny Mabrey — Hannah Reverie

Видео с поклонником ароматный травы набрало множество просмотров, зрители оставили и комментарии:

«Ха-ха, кот просто не понял, почему он не сделал этого раньше»

«А мои пухнастики тащатся от маслин»

«Аккуратней, а то может потребоваться реабилитация»

«Наркоман – это горе для всей семьи»

«Травка высшего сорта, сомнений нет»