 

Паспорта с изображениями из комиксов решили выдавать в Бельгии

28.01.2022, 21:20, Новости дня
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Заграничные паспорта новой модели, в оформление которой включены рисунки из известных бельгийских комиксов, начнут выдавать в Бельгии с 7 февраля. Страницы документа украшают смурфики и Ларго Винч.

«Паспорт имеет новый дизайн, который хорошо представляет нашу страну, ее искусство и культуру с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора», – приводит телеканал RTBF слова министра иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

На титульном листе документа изображена красная ракета журналиста Тинтина, на которой тот летал на Луну, на остальных страницах – искатели приключений Блейк и Мортимер, Ларго Винч, смурфики и другие герои.

На лицевую страницу поместили штрих-код с личными данными владельца, а проколы фотографии выполнили под различным углом, чтобы затруднить повторение особенностей оригинального документа.

Бельгийцы в повседневной жизни пользуются пластиковыми карточками для удостоверения личности, паспорт им нужен для поездок в страны, куда нужна виза.

Ранее глава Минцифры заявлял, что электронные паспорта в РФ до конца следующего года начнут действовать в трех российских регионах. Министр пояснял, что замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина.

В МВД рассказывали, что паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, на ней будут данные из бумажного паспорта.



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