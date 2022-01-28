Зоомагазинам в Гонконге решили компенсировать усыпление хомяков из-за передачи COVID

В Гонконге зоомагазины, продающие хомяков, получат компенсации после усыпления этих животных в связи со свидетельствами о возможной передаче коронавируса от хомяка к человеку.

«Чтобы оказать финансовую помощь зоомагазинам, AFCD (департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы) сегодня объявил, что зоомагазины, имеющие действующую лицензию на торговлю животными…, могут обратиться в AFCD за единовременной добровольной выплатой в рамках противоэпидемического фонда», – цитирует сообщение гонконгского ведомства РИА «Новости».

Магазинам полагается выплата от 10 до 30 тыс. долларов, заявления примут до 25 февраля.

Ранее СМИ сообщали, что в Гонконге ученые изучают возможность передачи коронавируса от хомяка к человеку. После этого власти намеревались усыпить порядка 2 тыс. животных.

Также в прессе отмечалось, что был зафиксирован один случай – заражена оказалась сотрудница зоомагазина. У женщины выявили дельта-штамм.