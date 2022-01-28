 

Зоомагазинам в Гонконге решили компенсировать усыпление хомяков из-за передачи COVID

28.01.2022, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Гонконге зоомагазины, продающие хомяков, получат компенсации после усыпления этих животных в связи со свидетельствами о возможной передаче коронавируса от хомяка к человеку.

«Чтобы оказать финансовую помощь зоомагазинам, AFCD (департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы) сегодня объявил, что зоомагазины, имеющие действующую лицензию на торговлю животными…, могут обратиться в AFCD за единовременной добровольной выплатой в рамках противоэпидемического фонда», – цитирует сообщение гонконгского ведомства РИА «Новости».

Магазинам полагается выплата от 10 до 30 тыс. долларов, заявления примут до 25 февраля.

Ранее СМИ сообщали, что в Гонконге ученые изучают возможность передачи коронавируса от хомяка к человеку. После этого власти намеревались усыпить порядка 2 тыс. животных.

Также в прессе отмечалось, что был зафиксирован один случай – заражена оказалась сотрудница зоомагазина. У женщины выявили дельта-штамм.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Зеленский назначил нового и.о. главы Полтавской ОГА

12.12 / Из-за страха перед Островецкой АЭС Евросоюз намерен запретить импорт электроэнергии из Белоруссии

17.07 / Суд арестовал замглавы Южного таможенного управления ФТС России

03.01 / “Дело на особом контроле”. В МИД Украины отреагировали на смерть украинки в Турции

15.11 / В США представлен глубоководный робот для изучения климатических изменений

17.07 / Чешский друг обвинённого в госизмене Ивана Сафронова отверг свою связь с разведкой

25.01 / ДТЭК обновил электросети для 300 тысяч клиентов в Киевской области в 2021 году

17.02 / Разработчик «Сармата» запатентовал облик ракет для полетов к Луне и Марсу

29.03 / Кремль отреагировал на решение Пашиняна об отставке

28.08 / Российских журналистов задержали в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика