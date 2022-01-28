“Как познавательно”, “Уже надоели эти кривляния замужней женщины”. Дорофеева станцевала перед камерой на раздевание

На видео певица сперва танцует и гримасничает перед камерой, затем оттягивает резинку штанов, а после раздевается перед камерой, оставаясь в одном лифе и брюках.

В комментарии к видео певица рассказала, как пыталась установить лимит на посещение соцсети, но когда время истекало, она просила дополнительное.

“Такие дела, товарищи. Буду держать вас в курсе, эксперимент продолжается”, – написала она.

“Как познавательно”, – написали в сети.

“Честно, уже надоели эти кривляния замужней женщины”, – отреагировали в сети.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы “Время и Стекло”, выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым, который выступает под псевдонимом Dantes. Они поженились в 2015 году. Детей у пары нет.

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