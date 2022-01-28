 

Ученые рассказали о большой пользе черного чая для больных гипертонией

28.01.2022, 20:56, Разное
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Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние употребления черного чая на страдающих гипертонией. Выяснилось, что данный напиток умеренно горячей температуры способен эффективным способом снижать артериальное давление.
Изначально целью ученых был поиск продукта, который бы мог бороться с проявлениями большой силы давления крови на стенки кровеносных сосудов – именно этот процесс является причиной высокого артериального давления, способного в конечном итоге привести к инфаркту или инсульту. В качестве “экспериментального” напитка исследователи использовали обычный черный чай, имеющий умеренно горячую температуру. В ходе исследования группа участников, страдающих гипертонией, была разделена на две группы: представители первой в течении восьми суток дважды в день пили упомянутое теплое питье, а пациенты из второй с той же периодичностью употребляли плацебо. Уровень показателя кровяного давления измерялся у всех испытуемых перед экспериментом, а далее – через один, два, три и четыре часа после употребления напитков соответственно. Итоговые замеры индекса жесткости артерий показали, что у пьющих черный чай данный параметр снизился, а у употребляющих плацебо изменений зафиксировано не было.

“Было доказано, что умеренно горячий или теплый черный чай способен понижать высокое кровяное давление и уменьшать жесткость артерий. Этот эффект проявляется в течение одного часа после употребления”, – резюмировали специалисты. К слову, они отметили, что при употреблении напитка снижалось как систолическое, так и диастолическое давление. Материалы научной работы были опубликованы Nutriens.

Источник: www.medikforum.ru



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