Марина Юдашкина, супруга знаменитого модельера, показала фотографию подросших внуков

Жена известного модельера Марина Юдашкина, являющаяся топ-менеджером Дома Юдашкина, в социальной сети Instagram поделилась фотографией подросших внуков. Вместе с родителями дети много лет проживают в Китае.

На фото запечатлены внуки знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина, Аркадий и Анатолий. Мальчики позируют на теннисном корте в одинаковых ярко-жёлтых футболках и чёрных шортах, а носки и кроссовки у них отличаются по модели и цвету. Поклонники и подписчики были в восторге от новой фотографии, ведь в соцсетях редко появляется информация о подрастающих наследниках. Многие подписчики заметили, что мальчики очень красивые и отлично выглядят. Старший внук Анатолий очень похож на бабушку, а младший, с кудрявыми и светлыми волосами, Аркадий – на дедушку. В комментариях им написали множество комплиментов и приятных добрых пожеланий.

Анатолий и Аркадий проживают в Гонконге с мамой Галиной Юдашкиной, профессиональным фотографом, и отцом – бизнесменом Петром Максаковым. В Доме моды своего тестя, Валентина Юдашкина, он занимает должность бизнес-консультанта. Является внуком актрисы Людмилы Максаковой.