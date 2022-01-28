 

Татьяна Доронина находится в пансионате под пристальным надзором медиков

28.01.2022, 20:56, Разное
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Актриса Татьяна Доронина находится в пансионате под пристальным надзором медиков по причине неважного самочувствия. Она также не посещает культурные мероприятия из-за отсутствия вакцинации.
Об этом пояснила коллега Дорониной актриса МХАТа им. Горького Лидия Матасова. Она объяснила, что 25 января в театре действительно планировалось ее появление, но в пансионате врачи запретили ей уезжать. Причина заключается в отсутствии вакцины и неважном самочувствии артистки. Сама же Доронина во время общения с коллегами по телефону отмечает, что очень ждёт того момента, когда сможет прийти в театр.

В конце своего рассказа о Дорониной Матасова отметила, что с приходом Боякова отношение к актрисе сильно поменялось. Это могло отложить свой отпечаток на физическом состоянии, и поэтому ей требуется гораздо больше времени, чтобы поправить здоровье.

Источник: sobesednik.ru



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