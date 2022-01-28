Мнение: Будущая война и оборона Донбасса

О том, что можно было бы предпринять в рамках заявлений некоторых официальных лиц о возможности прямой военной помощи Донбассу в ответ на накачку ВСУ западным оружием (помимо вариантов с полным разгромом ВСУ и установления на территории Украины дружественного России правительства).

Будущая война и оборона Донбасса

В свете актуализации на официальном уровне вопроса о возможности легальных поставок вооружений и сопутствующей военной составляющей на Донбасс, стоит рассмотреть некоторые аспекты возможной помощи такого рода, которая могла бы расширить возможности 1-го и 2-го армейских корпусов армий Народных Республик Донбасса.

Как следует из заявления высокопоставленного функционера ЕР Турчака, в ответ на открытое накачивание бандеровской Украины оружием, что, конечно же, представляет собой прямую и непосредственную угрозу Донбассу (среди поставленных партий вооружений есть, например, гранатометы, предназначенные для штурмовых действий, необходимые при преодолении полевой обороны и боев в городской и промышленной застройке), Россия может поставить некоторые виды вооружений для более эффективного сдерживания украинской агрессии.

Вполне очевидно, что при текущем соотношении группировок ВСУ и ЛДНР на линии фронта, войска Народных Республик готовятся к оборонительным действиям и наступать не собираются. ВС РФ, дислоцированные на границах России с ЛНР и ДНР, выполняют роль страховки на случай масштабного украинского наступления, направленного на ликвидацию ДНР и ЛНР. Соответственно, в условиях статичной позиционной войны необходимы средства повышения эффективности ее ведения.

Пройдемся по списку.

1.Разведывательные БПЛА для ведения тактической разведки и корректировки огня минометов, ствольной артиллерии, САУ и РСЗО. Для этих целей могут использоваться как различные коммерческие БПЛА (которые, например, могут поставлять различные волонтерские организации, работу которых необходимо упорядочить и расширить), так и серийные армейские образцы, начиная со старых добрых «Орлан-10», которые уже давно показали свою эффективность как в качестве разведчиков, так и в качестве корректировщиков, в том числе и в связке с 122 мм и 152 мм артиллерией, в том числе и на «Донбассе». Само собой, требуются хорошие камеры.

2.Ударные БПЛА. Оборона в условиях позиционной войны должна быть активной, и статичный фронт не должен служить оправданием для того, чтобы не наносить ответные удары по переднему краю противника или же его тыловой инфраструктуре в ответ на такие атаки со стороны ВСУ. Использовать можно как обычные коммерческие дроны, приспособленные для сбрасывания мин и гранат на окопы и позиции противника, так и более серьезные ударные дроны, которые могли бы наносить удары по артиллерийским позициям, складам боеприпасов и ГСМ, стоянкам колесно-гусеничной техники и т.п. В условиях растянутости линии фронта и нехватки тактических средств ПВО не составит большого труда доставить ВСУ существенные неудобства, идентичные тем, которые дроны ВСУ доставляют армиям Народных Республик.

3.Активное ведение снайперской и контрснайперской работы требует дополнительных поставок современных снайперских винтовок с необходимым оборудованием и боеприпасами, а также дооснащение уже имеющихся современными прицелами, приборами ночного видения, тепловизорами и т.п. Работа снайперов ВСУ не должна оставаться без ответа, тем более, что поставки современных американских винтовок идут с 2015-го вполне открыто.

4. Нет никаких причин не поставить на Донбасс несколько сотен ПТРК (как старых, так и новых) в рамках симметричного ответа на поставки американских и британских ПТРК на Украину. Тем более, что в случае наступления ВСУ в Донецко-Горловской агломерации или при попытках прорваться к границе с РФ через район Тельманово массирование ПТРК на угрожающих направлениях серьезно повысит возможности бригад корпуса и БТРО по первоначальному сдерживанию наступления БТГ механизированных бригад ВСУ до момента ввода в дело частей ЮВО.

5.Активность БПЛА противника и наличие среди них некоторого числа современных ударных машин типа «Байрактар» требует усиления сил и средств ПВО 1-го и 2-го АК. В условиях, когда США открыто поставляют на Украину ПЗРК «Стингер», вполне резонно поставить на Донбасс современные российские ПЗРК («Игла, «Стрела», «Верба») в различных вариациях, дополнительное зенитное вооружение (ЗУ-23-2, например), а также различные средства РЭБ.

6.Для более эффективного мониторинга действий противника необходимы современные средства дневного и ночного наблюдения на глубину от 2 до 6 километров – это касается как коммерческих, так и армейских образцов.

7.Угроза наступления крупных механизированных соединений и штурмовой пехоты противника вполне резонно намекает на необходимость минирования танкоопасных направлений и районов, где возможно продвижение штурмовой пехоты противника. Соответственно, поставки проотивотанковых и противопехотных мин с их последующей установкой серьезно затруднят ВСУ активные действия на некоторых направлениях.

8.Застарелые проблемы со средствами связи на Донбассе требуют поставок современных радиостанций, коммерческих раций, различного оборудования и расходников, чтобы повысить качество связи на оперативно-тактическом уровне.

9.Повышение защищенности личного состава в условиях ведения оборонительных действий можно улучшить за счет поставок современной защитной экипировки – касок, бронежилетов (в том числе класса 5-6), а также средств полевой медицины и дооснащения полевых и стационарных госпиталей на территории Республик.

10.Укрепление оборонительных позиций (копание траншей, строительство блиндажей, бункеров и т.п.) делает желательным поставки специальной инженерно-строительной техники, различного инженерного и саперного оборудования, заканчивая банальным шанцевым инструментом.

Помимо этого:

1.Необходимо продолжать повышать материально-денежное довольствие и социальные гарантии (например, члены семей военнослужащих должны иметь возможность поступать в российские ВУЗы по упрощенной процедуре или иметь доступ к различным льготам) для солдат и офицеров 1-го и 2-го АК и связанных с ними силовых структур, привлекать в их состав специалистов, заполнять штаты по факту, а также всерьез заняться созданием 3-го АК. Также необходимо расширение социальных гарантий для военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий, а также социальных гарантий для их семей в случае гибели.

2.Снять избыточные ограничения на открытие ответного огня по активно действующему противнику. Практика показывает, что серьезные потери от ответных действий 1-го и 2-го АК куда как лучше успокаивают противника, нежели публичные жалобы и увещевания. Необходимо повышать цену, которую ВСУ платят за обстрелы Донбасса.

3.В свете активных работ ВСУ по ремонту и вводу в строй оставшихся на Украине самолетов и вертолетов можно рассмотреть возможность появления у ЛНР и ДНР своих ВВС, которые после пропажи штурмовика Су-25 в 2014 году не подают признаков жизни. 2-4 подержанных вертолета Ми-8 (с НУРСами), 1-2 штурмовика Су-25 (их можно снова «найти») + ранее упомянутые разведывательно-ударные БПЛА вполне могут послужить основой для ВВС Народных Республик. Даже в таком виде это потребует от ВСУ тратить куцые ресурсы на решение проблемы крайне слабой тактической ПВО.

В целом, это, конечно, просто перечисление возможных действий, которые можно подвести под вбрасываемую тему усиления обороноспособности Донбасса. Многие из этих вопросов носят застарелый и наболевший характер. Решение хотя бы части из них может существенно повысить обороноспособность Донбасса.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/dnr/budushchaya-voyna-i-oborona-donbassa/ – цинк

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