 

Мнение: Ни войны, ни мира

28.01.2022, 20:50, Разное
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Появился Лавров, который сообщил, что войны мы не хотим, но наступать грубо на наши интересы не позволим.

Достаточно абстрактная позиция из серии “ни мира, ни войны”. Для того, кто и инициировал текущий кризис, позиция странная.

Дело здесь вот в чём. Угроза применения силы всегда сопровождается выдвижением условия. Ясного, понятного и предельно конкретного. Другой вопрос, что ваш визави может отказаться его выполнять, но тогда вы обязаны (понятие «хочу» или «не хочу» в таком случае неприменимо) свою силу пустить в ход. Классика, известная всем владельцам оружия: «достал-стреляй». Просто помахивать стволом — это идиотизм.

Кремль выдвинул крайне абстрактный ультиматум уровня «давайте поговорим». Дать некие гарантии нерасширения НАТО на Восток — это как раз «поговорим». Никто под дулом пистолета не договаривается ни о чем. В этом смысле позиция Кремля в этом кризисе совершенно идиотская, и Лавров в очередной раз этот идиотизм транслирует.

Вы решите вначале, чего вы вообще хотите. И внятно изложите. И обозначьте одну конкретную «красную линию», за которой применение силы будет неизбежным.

Что делает коп, достав оружие и направив его на подозреваемого? Он начинает давать команды. Одну за другой. «Стоять». «Поднимите руки». «Повернитесь спиной». Малейшее отклонение от выполнения команды — и коп без колебаний жмет на спусковой крючок. Это поведение вменяемого вооруженного человека, для которого оружие — не игрушка, а инструмент. Никто никогда не будет задушевно общаться, направив на другого человека ствол. Когда ты его достал, начинается сугубая конкретика.

Кремль в этой ситуации ведет себя вопреки всем понятным нормам и правилам обращения с оружием. Неудивительно, что с ним разговаривают, как с полудурком. И воспринимают слова и действия кремлевских с полным изумлением. Вы, ребята, сами-то понимаете, чего вам надо?

ПС. И тут же не сходя с места Лавров делает еще одно заявление: “…на «мягкую силу» нужно выделять существенно больше ресурсов, чем это сейчас делается…”

Так вы воевать собрались или все-таки про “мягкую силу” речь ведете?

Вы разберитесь с тараканами у себя в голове. Если вы угрожаете войной, то никакой “мягкой силы” уже нет и быть не может, это атрибут обычной текущей невооруженной борьбы. Или поезда под откос пускаете, или совместно с “партнерами” фестивалите.

Сам факт военных угроз в сочетании с мантрами про “мягкую силу” говорит о полной неадкватности высшего российского руководства. Оно само не в курсе, чего ему хочется.

Источник: Эль Мюрид



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