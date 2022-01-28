Мнение: Ни войны, ни мира
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Появился Лавров, который сообщил, что войны мы не хотим, но наступать грубо на наши интересы не позволим.
Достаточно абстрактная позиция из серии “ни мира, ни войны”. Для того, кто и инициировал текущий кризис, позиция странная.
Дело здесь вот в чём. Угроза применения силы всегда сопровождается выдвижением условия. Ясного, понятного и предельно конкретного. Другой вопрос, что ваш визави может отказаться его выполнять, но тогда вы обязаны (понятие «хочу» или «не хочу» в таком случае неприменимо) свою силу пустить в ход. Классика, известная всем владельцам оружия: «достал-стреляй». Просто помахивать стволом — это идиотизм.
Кремль выдвинул крайне абстрактный ультиматум уровня «давайте поговорим». Дать некие гарантии нерасширения НАТО на Восток — это как раз «поговорим». Никто под дулом пистолета не договаривается ни о чем. В этом смысле позиция Кремля в этом кризисе совершенно идиотская, и Лавров в очередной раз этот идиотизм транслирует.
Вы решите вначале, чего вы вообще хотите. И внятно изложите. И обозначьте одну конкретную «красную линию», за которой применение силы будет неизбежным.
Что делает коп, достав оружие и направив его на подозреваемого? Он начинает давать команды. Одну за другой. «Стоять». «Поднимите руки». «Повернитесь спиной». Малейшее отклонение от выполнения команды — и коп без колебаний жмет на спусковой крючок. Это поведение вменяемого вооруженного человека, для которого оружие — не игрушка, а инструмент. Никто никогда не будет задушевно общаться, направив на другого человека ствол. Когда ты его достал, начинается сугубая конкретика.
Кремль в этой ситуации ведет себя вопреки всем понятным нормам и правилам обращения с оружием. Неудивительно, что с ним разговаривают, как с полудурком. И воспринимают слова и действия кремлевских с полным изумлением. Вы, ребята, сами-то понимаете, чего вам надо?
ПС. И тут же не сходя с места Лавров делает еще одно заявление: “…на «мягкую силу» нужно выделять существенно больше ресурсов, чем это сейчас делается…”
Так вы воевать собрались или все-таки про “мягкую силу” речь ведете?
Вы разберитесь с тараканами у себя в голове. Если вы угрожаете войной, то никакой “мягкой силы” уже нет и быть не может, это атрибут обычной текущей невооруженной борьбы. Или поезда под откос пускаете, или совместно с “партнерами” фестивалите.
Сам факт военных угроз в сочетании с мантрами про “мягкую силу” говорит о полной неадкватности высшего российского руководства. Оно само не в курсе, чего ему хочется.
—
Источник: Эль Мюрид
Смотреть комментарии → Комментариев нет