Мнение: Кто создал ковид



Две страны-создателя

Прочитал в «Новой» статью о большом скандале, который разгорается в США из-за раскрытия Конгрессом писем ведущих ученых-вирусологов насчет «происхождения вируса ковида».

«В Америке разгорается скандал. Республиканцы в Конгрессе во главе с Джерри Надлером предали гласности содержание электронных писем, которыми группа ведущих американских вирусологов обменивалась с главой NIAID (Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США) д-ром Энтони Фаучи перед тем, как они послали в журнал Nature письмо о том, что вирус, вызывающий ковид, имеет естественное происхождение и не утекал из лаборатории. Выснилось, что еще за два дня до этого письма большая часть его подписантов считала, что теория лабораторной утечки как минимум вероятна».

Там большая статья, и подробности довольно пикантные; по всему выходит, что все эти ведущие ученые-подписанты переобулись буквально в воздухе – то есть в течение 1-2 дней: в начале февраля писали друг другу, что «все очень похоже на искусственно сконструированный вирус», а уже 4 февраля все дружно подписали заяву в Nature, что, дескать, вирус – естественнее быть не может, а те, кто выскажет хоть малейшее сомнение – дураки и ренегаты, убить их мало. Прочитать интересно!

Впрочем, я, поскольку пишу у себя в блоге, гораздо менее скован условностями, чем автор статьи в СМИ, и могу написать просто и четко, без обиняков: давно уже ЕЖУ понятно, что вирус имеет искусственное происхождение, а еще проще говоря – «утёк» он не от какой-то там «летучей мыши», а из той самой лаборатории в Ухани.

В пользу этой версии говорит множество косвенных улик, и самая главная из них – безусловно, необычайно дружная и согласованная реакция почти всех стран мира на появление этой инфекции, причем – по ходу все страны – самые разные и на всех континентах – принимали почти синхронно одни и те же меры. Могли ли так быть, если бы вирус был «случайный», который просто «самозародился сам по себе»?

Очевидно, что нет: была бы это случайность, все и реагировали бы как бог на душу положит. Мало ли вирусов прилетало из Китая в виде гриппов и прочих ОРВИ? Да каждый год! Все привыкли. Кто бы стал дружно объявлять локдауны и устраивать тотальную панику в ответ на появление всего лишь «еще одного» вируса? В конце концов – а что было известно о коронавирусе в марте 2020 года? Да почти ничего. И смертность повсюду была нулевая. Напомню, кто забыл: Путин ввел в России тотальный локдаун на месяц с лишним своим Указом от 30 марта, когда в РФ от ковида в день умирало… 3 человека. Трое на всю 145-миллионную РФ!! Это был вопиющий нонсенс… но то же самое в это время происходило в связи с ковидом во всем мире разом.

Почему? Если о ковиде еще ничего не знали?! Ответ прост – ЗНАЛИ. Знали китайцы… и, видимо, знали американцы. Почему? Да потому что они знали, кто и зачем его разрабатывал! Это единственная разумная версия, объясняющая все «непонятки». Прежде всего – откуда такая паника. Всё просто: ведь ковид сооружали, имея в качестве «прототипа» вирус SARS, то есть тот, который вызывал «атипичную пневмонию»! А про «атипичку» все знали по опыту – летальность жуткая, да к тому ж почти не лечится.

У «атипички» была одна проблемка с точки зрения военных ученых-биологов: сама болезнь, вызываемая вирусом, смертельна – а вот заразность у вируса маленькая до полного неприличия. Как его использовать в качестве боевого оружия, если он, гад такой, ни к кому не «пристаёт»?! И вот ученые, эти самые вирусологи, бились над вопросом – как сохранить летальные свойства вируса SARS, но придать ему побольше контагиозности?!

И они эту проблему решили! В той самой Ухани. Правда, на счастье всего человечества – не до конца. Или, можно сказать, по принципу врачей всего мира «решили» – «одно лечим, другое калечим». Контагиозности добавили (пишут, что за счет «вставки» в геном SARS частички генома вируса СПИДа) – но, похоже, по дороге как-то повредили «летальную» часть биомеханизма. Вирус, который впоследствии обозвали «коронавирусом» и «ковидом», получился намного более заразным, чем SARS… но и при этом менее смертельным, чем SARS.

Однако страны, допустившие утечку, этого поначалу знать не могли! Кто ж мог поверить в такое счастье?!

Поэтому ясно: страны, от кого утек вирус, поначалу ожидали самого худшего, оттого и ориентировали коллег-политиков по самой худшей схеме: вирус будет косить народ как косой, спаса от него нет, поэтому – закрывайте всех, тотально, НИКОГО не выпускать, делайте все что можно, эта эпидемия – смерть, это Атипичная Пневмония на Крыльях СПИДа!!! Спасайся, кто может!! Такой же смертельный, как SARS, и такой же прилипчивый, как СПИД! И при этом еще и передается не половым, а наихудшим – воздушно-капельным путем!

Вы же помните – паника была в самом деле МОГУЧЕЙ. У страха глаза велики – в России даже додумались требовать перчаток. Кто это требовал? Естественно, «посвященные». А почему они прямо не говорили про «искусственность»? А потому что передали сигнал тревоги по неформальным каналам. С пояснением: «Если укажете на нас пальцем – мы будем все полностью отрицать! А вам потом – не поздоровится».

И тогда еще вопрос: а почему в таком случае в США так стараются «прикрыть» Китай? Ведь Китай у них – вроде как «геополитический противник»? Казалось бы, наоборот – надо «вину Китая» в возникновении «ковид-эпидемии» всячески подчеркивать, упирать на это – добиваясь не только полной изоляции Китая на международной арене, но и того, чтобы Китай всем заплатил компенсации! А то – ишь: они там у себя в Ухани что-то намастырили – а весь мир из-за этого два года на ушах стоит, и конца не видно. ПУСТЬ ПЛАТЯТ!!

Разве нет?

Если помните, Трамп именно так ведь и пытался сделать – и никак не мог понять, почему свои же «представители истеблишмента» его не поддерживают в его благородном порыве, а наоборот – всячески на него шикают и стараются заглушить, не дают слова сказать. Вы точно должны помнить: Трамп поначалу то и дело называл вирус «китайским» и даже вступал по этому поводу в перепалки с журналистами. А ему – пеняли на «неполиткорректность» и общую «неприличность» самого эпитета, мол – да как это БОЛЕЗНЬ, которой болеет весь мир, может иметь этническое наименование?! Причем – шикали на Трампа именно американские журналисты!

Но Трамп не унимался – он именно что начал требовать, чтобы «виновники в китайской эпидемии» заплатили за нее компенсацию! Называл даже сумму – вроде как десяток триллионов долларов. Трамп очевидно хотел нанести Китаю серьезный экономический урон и вообще его примерно наказать «за ковид»…

Но ему не дали. Более того – его общими усилиями заткнули. К концу срока уже и Трамп перестал говорить про «китайский ковид».

И не надо быть семи пядей, чтобы догадаться, почему. Всё очевидно, причин даже несколько. Во-первых (это показывают хотя бы изыскания на тему того, кому на самом деле принадлежит лаборатория в Ухани) – американцы сами имеют прямое и непосредственное отношение к разработке коронавируса ковид-19. Вплоть до того, что основные разработчики – не китайские, а американские ученые, которые… просто работали в том самом Ухане, а их работу финансировал непосредственно… Фаучи (недавно и это откопали).

А во-вторых – США являются одним из основных кредиторов Китая. Общий долг Китая – под 40 трлн. лолл. США, и львиную долю из них… сами США и дали. То есть обкладывать Китай – своего должника – триллионными штрафами, это просто подрывать основу своего собственного финансового благополучия.

Ну и третье соображение – самое очевидное: если бы в США начали раздувать тему «вины Китая за ковид», Китай бы непременно вывалил документы, доказывающие, что в разработке по самые брови замазаны сами же США. И вот это уже стало бы поводом для консолидации всемирной ненависти к Америке – тут уж как пить дать. У Штатов и так не очень хороший, мягко говоря, имидж среди народов планеты, а уж что бы началось, если бы всплыли подробности об участии Америки в создании ковида…!

Собственно, сам эпизод, о котором рассказала «Новая» – о рекордно быстром «переобувании» «ведущих ученых» в вопросе происхождения генома ковида – это тоже кирпичик в здание той же самой теории: так поставить раком ведущих ученых – и так быстро! – могла только сверхдержава №1 в современном мире. И стала бы сверхдержава этим заниматься только в одном случае – если у нее самой реально рыльце очень-очень в пуху.

Так что – никаких особых сомнений в искусственном происхождении ковида нет и не может быть. Вопрос сейчас в том, что и омикрон может быть в какой-то степени «извинением» ученых за ковид; версия об искусственном происхождении омикрона, который будто бы сделали в качестве «живой вакцины», призванной «встречным палом» уничтожить все летальные версии ковида, оставив только «простуду» – была названа почти сразу после того, как омикрон впервые был обнаружен.

Обычно версии, которые появляются самыми первыми (до того, как тему прочно «оседлают» подкупленные журналисты и СМИ) – и являются самыми верными.