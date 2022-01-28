В Сургуте получившему тяжелые ожоги кисти мужчине пришили руку к животу

В Сургутской травмбольнице в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) хирурги пришили пациенту обгоревшую руку к животу для того, чтобы восстановить кожный покров пострадавшего, информирует департамент здравоохранения региона.

«Тридцатипятилетний пациент Сургутской травмбольницы получил тяжелейшие ожоги левой кисти, спасая друга из загоревшегося автомобиля. После глубоких ран кожа и ткани окончательно не восстановились, местами остались оголенными кости. Это привело к ограничению функций конечности. Чтобы помочь мужчине, врачи решили выполнить аутопластику», – передает РИА «Новости» сообщение.

Департамент поясняет, что данный вид хирургического вмешательства включает целый набор техник по замещению образовавшихся дефектов собственными тканями пациента. Конкретно в этом случае на поврежденный участок пересаживают донорский лоскут с передней стенки брюшной полости.

«Пациенту придется провести 3-4 недели с пришитой к донорскому участку кистью. Это необходимо для того, чтобы пересаженная ткань прижилась на новом месте и не погибла прежде, чем в кисти сформируется питающее ее новое кровообращение. На следующем этапе хирурги разделят приросший лоскут так, чтобы он повторял анатомическую форму пальцев», – отмечается в сообщении.

Чаще всего в клинике к аутопластике прибегают при лечении кистей.

«Специалисты травмбольницы владеют многими техниками, позволяющими максимально восстанавливать самые разные поврежденные участки – после травм, ожогов, отморожений, пролежней. В данном случае пациенту выполнена пластика лоскутом на питающей ножке. Пересадку делаем и другими способами, выкраивая лоскуты практически по всему телу и перекрывая ими дефекты. Это может быть как просто кожа, так и полнослойный кожный трансплантат, при работе с которым необходимо сшивать мелкие сосуды», – приводятся в сообщении слова заместителя главного врача по медицинской части Владимира Кельметра.

Ранее сообщалось, что врачи Кировского центра онокологии и медицинской радиологии удалили у пациентки образование размером 40 см и весом более семи килограммов.