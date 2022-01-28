Россия расширила список представителей ЕС с запретом на въезд в страну

Москва решила расширить список представителей Евросоюза (ЕС), которым запрещен въезд в Россию, ответные меры коснулись руководителей европейских ЧВК, а также представителей силовых структур, сообщили в МИД России.

Отмечается, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. В дипведомстве напомнили, что ЕС регулярно принимает решения, ограничивающие в правах россиян и российские организации, основанием для чего выступают бездоказательные обвинения.

«Российская Федерация неоднократно предостерегала сторону Евросоюз от использования нелегитимного в международно-правовом отношении инструментария односторонних ограничений. В связи с принятыми ЕС решениями Москва открыто заявляла, что оставляет за собой право на ответные действия. Российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают», – говорится в заявлении российского МИД.

По данным МИД России, ответный список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики.

Вместе с тем российское внешнеполитическое ведомство проинформировало европейскую сторону об этом шаге, направив соответствующую ноту в представительство ЕС в России.

Ранее стало известно, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.

До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» РФ на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Она также в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. В Кремле на это ответили, что пусть лучше в Вашингтоне шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.