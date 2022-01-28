 

Volkswagen отозвал из РФ 445 автомобилей Tiguan

28.01.2022, 20:36, Новости дня
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Из РФ отзывают 445 машин Volkswagen Tiguan, проданных в 2018 году, об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Автомашины отзывает «Фольксваген Груп Рус», которое является официальный представителем Volkswagen в России, сообщается на сайте ведомства.

«На автомобилях Tiguan, выпущенных в определенный период, в результате отклонений в процессе производства могут быть установлены тягово-сцепные устройства с неисправным запорным механизмом поворотного модуля. Это может привести к тому, что тягово-сцепное устройство при выдвигании не фиксируется, и нельзя полностью исключить, что правильно выдвинутое, на первый взгляд, тягово-сцепное устройство в процессе эксплуатации может опуститься. Это может привести к ДТП», – указали в Росстандарте.

Всех владельцев, подпадающих под отзыв, проинформируют о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Ремонтные работы проведут бесплатно.

В марте 2021 года Lamborghini отозвала из РФ свои автомобили модели Aventador SVJ Coupe из-за вероятности открытия капота на высокой скорости.



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