Volkswagen отозвал из РФ 445 автомобилей Tiguan

Из РФ отзывают 445 машин Volkswagen Tiguan, проданных в 2018 году, об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Автомашины отзывает «Фольксваген Груп Рус», которое является официальный представителем Volkswagen в России, сообщается на сайте ведомства.

«На автомобилях Tiguan, выпущенных в определенный период, в результате отклонений в процессе производства могут быть установлены тягово-сцепные устройства с неисправным запорным механизмом поворотного модуля. Это может привести к тому, что тягово-сцепное устройство при выдвигании не фиксируется, и нельзя полностью исключить, что правильно выдвинутое, на первый взгляд, тягово-сцепное устройство в процессе эксплуатации может опуститься. Это может привести к ДТП», – указали в Росстандарте.

Всех владельцев, подпадающих под отзыв, проинформируют о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Ремонтные работы проведут бесплатно.

В марте 2021 года Lamborghini отозвала из РФ свои автомобили модели Aventador SVJ Coupe из-за вероятности открытия капота на высокой скорости.