 

Столтенберг: «Российские солдаты должны покинуть Киевский вокзал»

28.01.2022, 20:31, Разное
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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг собрал чрезвычайное заседание НАТО из-за появления в соцсетях фотографии группы из десяти российских военнослужащих на Киевском вокзале в Москве. Войска НАТО приведены в боевую готовность, Столтенберг потребовал немедленно вывести российских солдат из здания.

Как выяснили сотрудники Отдела расследований ИА «Панорама», на фото изображены демобилизованные солдаты-срочники одной из военных частей под Воронежем, которые прибыли домой в Москву через Киевский вокзал. Несмотря на публикации в СМИ, Столтенберг настаивает, что Россия должна уважать суверенитет Украины в вопросе размещения войск на данном объекте. В случае отказа от вывода войск НАТО обещает провести военные парады в Дубровнике и Будапеште, а представители дипкорпуса Североатлантического альянса готовы пойти на крайние меры, вплоть до отказа от совместных ужинов с российскими дипломатами.

«Я просто возвращался домой из армии после дембеля. Тут ко мне со всех сторон подбежали журналисты западных СМИ, стали фотографировать и брать интервью. Уже на следующее утро моё фото появилось на передовице Times с заголовком «Лицо российской интервенции: Киевский вокзал взят». Приятно, конечно, но если честно, то я не хотел бы, чтобы меня считали захватчиком. Я ничего тут не захватывал, даже не плевал мимо урны и ободок у унитаза поднимал», – рассказал рядовой в отставке Роман Чередниченко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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