“Отчаянные домохозяйки” 18 лет спустя: как сложилась жизнь актеров популярного сериала

Ева Лонгория (Габриэль Солис)

Роль эксцентричной Габриэль принесла Еве мировую славу, а также звание “Самой красивой женщины” по версии журнала Maxim и многомиллионный контракт с L’Oreal. После завершения проекта Ева продолжила активно сниматься, занялась продюсированием (на ее счету даже хит “Джон Уик”). Ева была замужем три раза: сначала за актером Тайлером Кристофером, затем за баскетболистом Тони Паркером. Третьим супругом актрисы стал мексиканский телемагнат Хосе Бостон. Они поженились в 2016 году, а спустя два года у них родился сын Сантьяго. Под венец Ева шла в платье, автором которого стала ее лучшая подруга – Виктория Бекхэм. Сейчас актриса снимается в фильмах, продюсирует, активно занимается благотворительностью и общественной жизнью, а также выпускает текилу.

Ева Лонгория Ева с сыном Ева в сериале “Отчаянные домохозяйки”

Тери Хэтчер (Сьюзан Майер)

Тери пришла в сериал уже суперзвездой: за ее плечами была роль в фильме про Джеймса Бонда “Завтра не умрет никогда”, и популярный сериал “Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена”. Однако дружбы между подругами на экране в жизни не сложилось: в прессе не раз появлялась информация о сложном характере Тери и проблемах из-за этого на площадке. Актриса была замужем два раза, во втором браке у нее родилась дочь Эмерсон. В 2002 году Хэтчер сделала сенсационное заявление и рассказала о том, что в детстве стала жертвой сексуальных домогательств со стороны своего дяди. Благодаря этой информации мужчину удалось задержать. Такой смелый поступок с уважением оценили коллеги и вся Америка.

Сейчас Тери продолжает сниматься, но не так часто, как хотели бы этого ее поклонники. На ее счету успешный сериал “Супергерл”, а в конце прошлого года в прокат вышел фильм “Поцелуй до Рождества”, где экранным мужем Тери стал Джеймс Дентон, известный по роли Майка Дельфино в сериале “Отчаянные домохозяйки”. Фанаты были в восторге!

Тери, 2022 год Тери в “Отчаянных домохозяйках”

Фелисити Хофманн (Линнет Скаво)

В сериал Фелисити пришла уже известной актрисой: за ее плечами были “Секретные материалы” и популярный сериал “Ночь спорта”. Роль многодетной матери Линнет принесла ей еще больше популярности и признания: она – единственная актриса из всего состава, которая получила “Эмми”. Фелисити уже 25 лет счастлива в браке с актером Уильямом Мэйси, пара воспитывает двух дочерей. В 2019 году семья оказалась в центре скандала: Фелисити обвинили в даче взятки при поступлении дочерей в престижный колледж. Дело широко освещалось в прессе. В ходе суда Хофманн полностью признала свою вину и была приговорена к штрафу и 250 часом исправительных работ.

Фелиссити с мужем на выходе из суда, 2019 год

Марсия Кросс (Бри Ван де Камп)

Изначально продюсеры рассматривали на эту роль Ким Кэтролл (Саманту из “Секса в Большом городе”, но в результате утвердили Марсию, которая до этого уже успела полюбиться поклонникам сериала “Мерлоуз Плэйс”. В начале 90-х актриса встречалась с актером Ричардом Джорданом, который был старше нее на 25 лет. В 1993 году он умер от опухоли мозга. Мария долгое время не могла прийти в себя и лишь спустя 13 лет вышла замуж за биржевого брокера Тома Махони, а уже через год с помощью ЭКО родила двух дочек. В 2010 году у Тома был диагностирован рак, но болезнь удалось излечить.

В 2018 году Марсия шокировала всех фотографией без волос, на которой ее было не узнать: актриса рассказала, что у нее рак анального отверстия, она прошла курс химиотерапии и сейчас чувствует себя гораздо лучше. Из этой непростой гонки Кросс удалось выйти победителем. Актриса позже призналась:

О таком диагнозе, как рак анального отверстия, не принято говорить в обществе, но я считаю это неправильным. Я хочу донести до людей, насколько опасным может быть этот диагноз.

Сейчас Марсия чувствует себя хорошо, но снимается не так активно, как прежде.

Марсия с мужем

Николетт Шеридан (Иди Бритт)

На роль сексапильной соседки продюсеры хотели взять Памелу Андерсон, но в итоге остановили выбор на Николетт. Образ коварной соблазнительницы Шеридан она отлично воплощает и в жизни: на ее счету десятки романов, несколько расторгнутых помолвок и парочка обиженных жен, которые уверяют, что Николетт разрушила их брак. В 2009 году актриса покинула сериал “Отчаянные домохозяйки”, так как считала, что ее героине Иди дают слишком мало экранного времени, тем самым подпортив отношения с продюсерами сериала. Довольно успешным возращением на экраны стала для нее роль Алексис в ремейке сериала “Династия”.

Николетт Шеридан Николетт в сериале “Династия”

Джеймс Дентон (Майкл Дельфино)

Роль в сериале “Отчаянные домохозяйки” принесла Джеймсу мировую славу, однако крупных проектов в его фильмографии больше нет. Он появился в сериале “Коварные горничные” (сюжет чем-то похож на “Домохозяек”), который продюсировала Лонгория. Майкл уже 20 лет счастлив в браке с тренером по фитнесу Эрин О’Брайен и воспитывает двоих детей. Актер также играет в кавер-группе Brand from Tv с Хью Лори и Тери Хэтчер, а все собранные с концертов деньги передает в благотворительные организации.

Майкл и Тери на съемках фильма “Поцелуй до Рождества”

Мэдисон Де Ла Гарза (Хуанита Солис)

Мэдисон – сводная сестра популярной певицы Деми Ловато и с детства знала, что пойдет по стопам родственницы. Роль дочери Габриэль Солис принесла ей популярность, но построить успешную карьеру ей не удалось. На счету у Мэдисон роль в фильме “Плохая училка” с Камерон Диас. Сейчас актрисе 20 лет и она активно развивает свой YouTube-канал.

Мэдисон Де Ла Гарза (справа) Мэдисон Де Ла Гарза

Джесси Меткалф (Джон Роуланд)

В роли сексапильного молодого садовника, с которым героиня Евы Лонгории изменяла мужу, Джесси появился лишь в первых сезонах, но запомнился зрителям. После успеха “Домохозяек” он сыграл в популярном молодежном фильме “Сдохни, Джон Такер”, а также в сериалах “Две девицы на мели” и “Даллас”. Сейчас Джесси продолжает сниматься в популярном сериале “На Чесапикских берегах”.

В 2008 году во время музыкальной вечеринки в Монако актер упал со второго этажа, но отделался лишь одним переломом малоберцовой кости. Вскоре Джесси признался в алкогольной зависимости и лег в клинику. В 2009 году он познакомился с певицей Карой Сантаной, спустя 7 лет они обручились. В 2020-м в прессе появились кадры Джесси в обнимку с двумя моделями, тогда же Меткалф и Сантана объявили, что уже давно не живут вместе. Сейчас актер встречается с канадской моделью Корин Джейми Ли, которая, по словам поклонников, напоминает Еву Лонгорию.

Джесси со своей девушкой