 

Китайцы угрожают бойкотом “Матрицы” из-за участия Киану Ривза в концерте в поддержку Тибета

28.01.2022, 20:18, Новости дня
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Китайские националисты, которые называют себя розовыми мышами, возмутились решением актера продемонстрировать таким образом поддержку Тибету в его борьбе за независимость от Пекина, и намерены объявить бойкот четвертому эпизоду “Матрицы” с участием Ривза.

Премьера фильма состоялась в Китае 14 января – за это время он собрал в прокате $ 12,3 млн. Ривз пока что не комментировал ситуацию.

Контекст:

“Матрица” – научно-фантастический боевик, премьера которого состоялась 31 марта 1999 года в США.

По мотивам фильма созданы комиксы, компьютерные игры и аниме, а также в 2003 году сняты две части продолжения – “Матрица: Перезагрузка” и “Матрица: Революция”. 

22 декабря состоялась премьера четвертой части фильма “Матрица: Воскрешение”.

Тибет – это автономный район на юго-западе Китая. Он имеет собственное Народное правительство и Народный конгресс, но контролирует их Коммунистическая партия. Тибет получил независимость в 1912 году, однако в 1951 году Китай восстановил свое правление.

В 1959 году в Тибете вспыхнуло масштабное антикитайское восстание. Восставшие тибетцы выступили за восстановление независимости и против китаизации Тибета. Восстание было подавлено, а Далай-лама и тысячи его сторонников бежали. С тех пор китайские власти считают его сепаратистом. В 1965 Тибет получит автономию в составе КНР. 

Многие тибетцы в изгнании обвиняют Пекин в религиозных репрессиях и разрушении их культуры. Правительство КНР отвергает обвинения и заявляет, что Тибет значительно развился под его властью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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