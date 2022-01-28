 

Сдать кровь раненым в Днепре нацгвардейцам пришли более 170 человек

28.01.2022, 20:18, Новости дня
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“Уже второй день подряд на станции переливания в Днепре продолжается сбор крови для раненых во вчерашней трагедии на “Южмаше”. Количество желающих помочь достигает более 170 человек”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за два дня кровь для раненых военнослужащих сдали 135 гвардейцев, 20 спасателей и 40 полицейских, а также волонтеры.

В полиции призвали украинцев “не быть в стороне от чужой беды и поделиться своей кровью с военнослужащими”.

У нацгвардейцев предстоит еще много сложных операций и долговременный курс лечения, отмечают в Нацполиции.

Контекст:

В МВД сообщили 27 января, что на “Южмаше” военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

В Государственном бюро расследований (ГБР) отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что трое раненных на “Южмаше” в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали 27 января, сообщил Монастырский. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.

Монастырский отметил, что по его приказу “будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего”.

“Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые”, – заявил Монастырский.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на “Южмаше” (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан 27 января подал в отставку из-за расстрела военнослужащих на “Южмаше”.

27 января ГБР сообщило Рябчуку о подозрении по трем статьям УК Украины – ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство) и ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов).

В Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова рассказали, что в целом пострадавшим нацгвардейцам перелили 12 литров крови. Двоих из них переводят из реанимации в отделение, еще двое в тяжелом, но стабильном состоянии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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