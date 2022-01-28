Мнение: Путин урожайнее Сталина, США набросились на российское мороженое и рекорд несырьевого экспорта

1. В 1926 году, в начале правления Сталина, средняя урожайность была 7,3 центнера с гектара. В 1952 году, за год до смерти вождя, урожайность составляла… 7,1 центнера, на 20 килограмм меньше. Ни трактора, ни удобрения, ни прочие новые технологии не смогли компенсировать последствия опустошительной коллективизации:

https://genby.livejournal.com/973753.html

Для сравнения, за время правления Путина урожайность в России выросла на 70%, с 16 до 27 центнеров с гектара.

2. США не просто покупают всё больше и больше лучшего в мире российского мороженого – они стали для наших мороженщиков зарубежным клиентом № 1. Как повернулись столы! А ведь когда-то Анастас Микоян именно в США закупал технологические линии для производства того самого мороженого за сколько-то там копеек, по которому тоскуют некоторые наши сограждане.

https://lenta.ru/news/2022/01/21/moroz/

Крупнейшим покупателем российского мороженого в 2021 году стали США (по итогам 11 месяцев), следует из материалов центра «Агроэкспорт».

США бросились закупать этот товар, в 2021 году они импортировали 10,6 тысячи тонн российского мороженого, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Стоимость поставок взлетела в 3,1 раза, до 28,7 миллиона долларов.

Всего Россия экспортировала 32,8 тысячи тонн мороженого на 84,5 миллиона долларов. Это соответственно на 26,5 и 49,8 процента больше, чем в 2020 году.

Лидер 2020 года — Казахстан — переместился на второе место. В натуральном выражении поставки мороженого на его рынок снизились на 12,2 процента (до 9,6 тысячи тонн), в стоимостном — увеличились на 10,6 процента (до 21,5 миллиона долларов). На третьем месте находится Монголия. Всего в прошлом году российское мороженое продавалось в двух десятках стран.

3. Помимо нефти и газа Россия экспортирует многое другое. В прошлом году был поставлен очередной рекорд российского неэнергетического экспорта:

https://lenta.ru/news/2022/01/20/exp/

В первые 11 месяцев 2021 года российский несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) достиг 170,5 миллиарда долларов, а по итогам года он составит рекордный 191 миллиард. Об этом заявила глава аналитического центра «Российского экспортного центра» (РЭЦ) Вероника Никишина, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, рост в годовом выражении составит 36 процентов (в 2020 году — 141 миллиард долларов). В предыдущем прогнозе объем ННЭ в 2021 году ожидался на уровне 185 миллиардов долларов.

Никишина указала, что улучшение показателей отмечается во всех товарных сегментах. Лучше всего ситуация обстоит в экспорте черных и цветных металлов, удобрений, продукции деревообработки, химических веществ, пластмасс и энергооборудования.

С января по ноябрь поставки за рубеж химической промышленности выросли на 54 процента, металлургии — на 52 процента, лесопромышленного комплекса — на 43 процента, машиностроения — на 31 процент, а продовольствия — на 23 процента.

Главными покупателями российских товаров стали Китай (15,6 миллиарда долларов), Казахстан (14,4 миллиарда), Белоруссия (11,4 миллиарда), Турция (10,9 миллиарда) и США (7,9 миллиарда).