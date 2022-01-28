Названы снижающие уровень сахара в крови ягоды

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28.01.2022, 20:12, Разное
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Для людей с диабетом второго типа очень важно соблюдать диету, чтобы избежать скачков уровня сахара в крови. Эксперты выяснили, что ягоды годжи идеально подходят для этого, обладая и другими полезными свойствами.
Регулярное употребление этих ягод способствует регулированию уровней инсулина и сахара в крови. Также они нормализуют уровень холестерина и повышают уровень ЛПВП.

Секрет кроется в высоком содержании в ягодах годжи полисахаридов, а узнать о нем удалось после проведенного исследования. В нем приняли участие 67 человек с диабетом второго типа. После обеда в течение трех месяцев они проходили ряд тестов, чтобы определить гипогликемическую и гиполипидемическую активности полисахаридов.

Стоит отметить, что таким пациентам следует внимательно следить за своим здоровьем. При попытке изменить рацион лучше проконсультироваться с врачом.

Источник: www.medikforum.ru



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