Семен Слепаков в стихе рассказал поклонниками о заражении «омикроном»

Семен Слепаков в стихотворной манере пояснил своим поклонникам о заражении «омикроном». В доказательство он опубликовал экспресс-тест на выявление нового штамма коронавируса.

На своей странице в социальной сети Instagram юморист решил не просто опубликовать картинку с тестом, но и переделать знаменитое стихотворение. «У меня в сопле омикрон! Откуда? От верблюда», – поэтично высказался Слепаков о своём заболевании. В конце своего обращения он добавил, что сейчас уже полностью здоров. Несмотря на это, поклонники пожелали своему кумиру здоровья и посоветовали употреблять в пищу больше витаминов.

Не обошлось без юмора в комментариях, так как подавляющая часть поклонников не оставила без внимания полоски на тесте. Они сравнили экспресс-тест с тестом на выявление беременности и пошутили, что теперь и у мужчин могут быть заветные «две полоски».