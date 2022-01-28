 

Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске за два месяца до ее смерти

28.01.2022, 20:12, Разное
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Анна Семенович в эфире программы «Судьба человека» пояснила о последнем разговоре с Жанной Фриске, который состоялся за два месяца до ее смерти. Артистки мило побеседовали, а певица верила до последнего, что ее коллега скоро поправится.
Семенович в тот момент вместе с Дмитрием Шепелевым вела корпоратив. Певица спросила у него про состояние Жанны Фриске, однако ведущий успокоил ее, отметив, что ей стало лучше, и предложил поговорить с ней по телефону. Коллеги некоторое время побеседовали, Фриске призналась, что мечтает родить еще одного ребенка после выздоровления, призвав подругу тоже попробовать себя в роли матери. Певица делилась планами о похудении и рассказывала о хорошем самочувствии. Тогда Семенович даже и представить не могла, что этот разговор станет последним.

Новость о смерти Жанны Фриске ей пояснила Лера Кудрявцева во время гастролей. Обе знаменитости долго рыдали, обнявшись, ведь многие верили, что экс-солистка группы «Блестящие» сможет победить болезнь.

Напомним, что у Жанны Фриске был диагностирован рак мозга. Лечение и все попытки врачей спасти жизнь певице не увенчались успехом. 15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало.

Источник: smotrim.ru



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