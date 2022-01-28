Педиатр Сергей Бутрий рассказал, что делать при ожоге у ребенка



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Многие привычные бытовые вещи, в том числе горячая вода из крана, кастрюля с супом на плите, не остывший утюг или вскипевший чайник, могут стать причиной детских ожогов. Кожа младенцев очень нежная, и там, где родителю совсем не горячо, ребенок реально может обжечься.

Если малыш все-таки обжегся, прежде чем утешать его, постарайтесь сосредоточиться на оказании первой помощи. Это исключительно важно — немедленная реакция взрослого ускорит заживление ожога, уменьшит его площадь и тяжесть поражения кожи.

Первая помощь при ожоге

1. Уберите ребенка подальше от источника ожога, устраните повреждающий фактор. Если одежда горит, потушите пламя полотенцем, плотным одеялом или чем-то еще.

Охладите обожженное место. Сделайте это как можно скорее, поместив пострадавшую часть тела под проточную прохладную (не ледяную) воду на 10–20 минут. Держите воду прохладной, а напор струи низким. Сильная струя может дополнительно повредить обожженную кожу, и усилить боль.

2. Охлаждение поможет снизить глубину ожога и поможет ране заживать быстрее. Не используйте для охлаждения лед или воду со льдом, потому что это может ограничить приток крови к пораженным тканям. Вам нужно убрать из тканей избыток тепла, а не доставлять тканям дополнительные повреждения холодом.

Охлаждайте только пораженный участок, а не все тело ребенка. Для туловища используйте душ а не погружение в ванну. Если вы погрузите ребенка в холодную ванну, за 20 минут он может переохладиться. Не дуйте на ожог, потому что в рану может попасть инфекция.

3. Пока охлаждаете пораженное место, оцените серьезность ситуации. Вызовите скорую помощь, если:

– ожог ребенка занимает более 5% его кожи (то есть площадь более пяти ладоней ребенка; одна ладонь ребенка с пальцами закрывает примерно 1% его кожи);

– ожог вызван электрическим током или химическими веществами;

– ожог поражает лицо, шею, кисти, стопы или промежность;

– ожог поражает конечность по всей ее окружности;

– ожог получен во время пожара, ребенок надышался дымом;

– симптомы ребенка или его общее состояние пугают вас своей тяжестью, вы опасаетесь за жизнь ребенка.

В остальных ситуациях обратитесь к педиатру или хирургу амбулаторно, в ближайшие сутки.

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4. Снимите всю тесную одежду рядом с ожогом вашего ребенка, прежде чем пострадавшая часть тела начнет отекать. Если снятие одежды усиливает боль — аккуратно разрежьте ее ножницами. Если часть одежды прилипла к ране — разрежьте и снимите те части которые легко снять, но не отрывайте прилипший к ране кусок одежды, предоставьте это врачу.

5. Держите обожженный участок тела ребенка в приподнятом состоянии, если это возможно — чтобы уменьшить отек.

6. Наложите стерильную повязку на место ожога. Старайтесь не повреждать пузыри, если они есть. Оптимально использовать гидрогелевые повязки, типа Hydrocoll, или мазевые повязки, типа Branolind — они не прилипают к ране после ее подсыхания, их потом легко удалять при перевязках. Либо вы можете использовать стерильную хлопчатобумажную марлю, но не используйте вату, так как ее волокна могут «прикипеть» к корочке на ране и остаться в ней.

НЕ НАНОСИТЕ до осмотра врачом крем для кожи или спрей (даже с пантенолом), мёд, масло, сметану;

НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ сырой картофель, сырой яичный белок и тд. Это только удержит тепло и увеличит глубину и площадь ожога, а также может занести инфекцию в рану. Наносите подходящий крем от ожогов только после консультации с врачом вашего ребенка.

7. После того, как вы оказали ребенку первую помощь при ожоге, вы можете облегчить его боль с помощью детского парацетамола или ибупрофена в возрастной дозировке.

Если площадь ожога 1-2%, если кожа просто покраснела и болит, пузырей нет или они совсем небольшие, если место ожога не пришлось на лицо, промежность и другие опасные места — такой ожог может быть вылечен и без участия врача. Однако в большинстве случаев лучше показать ребенка специалисту, чтобы получить советы по оптимальному уходу за ожоговой раной и профилактике осложнений.

Малые ожоги опасны вторичной инфекцией и риском образования грубых обезображивающих и/или стягивающих рубцов. Крупные и глубокие ожоги способны приводить к осложнениям, угрожающим жизни.

Если у вашего ребенка ожоги третьей степени, или менее глубокие но обширные ожоги, возможно, ему потребуется наблюдение в больнице.

Если ваш ребенок надышался дыма, или получил удар электрическим током, или обезвожен, или в болевом шоке — врач может оставить ребенка под наблюдением в больнице на несколько суток или дольше.

Профилактика ожогов

Не оставляйте горячие напитки там, где ребенок может их достать (на краю стола), избавьтесь от скатертей. Не пейте горячий напиток когда держите ребенка на руках или стоите над ним. Помните, что горячий напиток способен вызвать ожог у ребенка даже через 15 минут после того, как вы его приготовили.

Будьте осторожны, когда готовите на плите или используете духовку. Поверните ручки кастрюль к задней части плиты, чтобы ребенок не мог дотянуться и дернуть за них.

Поместите чайник и тостер поглубже, особенно тщательно спрячьте шнуры от них, за шнур ребенок сможет стянуть горячий предмет на себя.

Храните спички и зажигалки в запираемом ящике или шкафу, где ребенок не сможет их достать. Если на вашей газовой плите нет кнопки зажигания, используйте пьезозажигалку для включения конфорки — она безопаснее, потому что в ней нет открытого огня.

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Установите огнетушитель и противопожарное покрывало там, где риск возгорания наиболее высок, например, на кухне. Тем не менее, пытайтесь потушить пожар только в том случае, если он небольшой и локализованный. В противном случае выведите всех из дома как можно скорее и наберите 112.

Установите пожарную сигнализацию в каждой спальне и возле кухни.

Ставьте свечи или масляные лампы в недоступном для детей месте. Гасите пламя, когда выходите из комнаты. Никогда не оставляйте ребенка одного в комнате с зажженной свечой или масляной лампой. Не оставляйте также и животных наедине с открытым огнем — пушистый хвост вашего кота может стать факелом, от которого загорится комната.

Всегда наливайте в ванну или в таз сперва холодную воду, и только потом горячую. Не погружайте ребенка в воду пока не проверите ее температуру своим локтем. Никогда не оставляйте ребенка одного в ванной.

Держите фены, выпрямители волос и щипцы для завивки отключенными от сети и вне досягаемости ребенка. Осторожнее с любыми обогревателями.

По материалам блога врача-педиатра Сергея Бутрия «Заметки детского врача».