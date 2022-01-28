Мнение: На похоронах американского комикса

Даня Кузьмичев в своем привычном стиле о повесточке, комиксах, американской масс.культуре и о том, почему все пришло к тому, что мы имеем сейчас.

На похоронах американского комикса

"Гениальный" план с "Суперменом"-геем, не помог продажам DC. Они проебаны https://lenta.ru/news/2022/01/28/nesuper/.

Правацкие комиксные сайты радостно вопят о том что повесточка убила американский комикс!

И со стороны может показаться что дело действительно в повесточке. Ведь её реально пихают во все комиксные (и не комиксные) тайтлы, но эти серии и закрываются первыми, а продажи продолжают падать.

Так что же, упоминания геев и черных женщин действительно убили американский комикс?

Что ж, для того что бы ответить на этот вопрос надо сначала понять, а чем же был американский комикс все это время?

А был он абсолютно коммерческим направлением американской массовой культуры. Как, казалось бы, и все кап. искусства. Но жесткая привязка к необходимости тиражирования и распространения вообще не оставила им люфта. Даже сейчас в цифровую эпоху здесь не все просто. А изначально был полный пиздец!

По сути дела вся история комикса это не прекращающаяся борьба за прибыли, в сравнении с которой комикс как искусство, всегда оказывался вторичен, всегда находился в шатком состоянии и всегда пытался вырваться из коммерческих рамок (где, по большому счету, прибывает и поныне).

Наглядно смотреть на американский комикс через призму жизни его человеческого воплощения – Стена Ли. Это харизматичный усатый старик прожил жизнь вместе с американским массовым комиксом. Прошел с ним практически все этапы, подъёмы и кризисы и умер на очередном спаде, который многие сейчас считают и вовсе кончиной американского комикса.

В глазах широких кругов общественности, он персонификация старой, доброй эпохи расцвета и успеха комикса. Времени когда комикс обзавелся своими иконографическими героями (к созданию многих из которых он приложил руку), и занял свое место в мировой культуре.

Но если присмотреться, то за его веселой улыбкой, мы увидим историю комикса как бесконечную череду кризисов. Закрытые серии, увольнения, испохабленные судьбы талантливых художников, банкротства, конкуренция, произвол денежных мешков, нихуя не понимавших в комиксах (шутка ли, один из них купил Марвел, пологая что купил ДиСи, и потом расстраивался что ему достался Челопук, а не Супс), спекуляции с акциями, комикскод, социальное презрение, скандалы с авторством, хаотичное шараханье по темам и жанрам и тупое копирование, просто в попытках выжить.

Да и сам Стен Ли был фанатом комиксов, так сказать, по неволе. Он всю жизнь хотел и рвался в "большую" литературу и кино. И вырвался в кино лишь под конец жизни и то благодаря комиксам. По сути дела пик его чаяней, это камео в Марвеловскийх фильмах. Он постоянно сомневался то ли дело выбрал, постоянно, даже в годы пика своей популярности, тяготился социальным статусом "автора раскрасок для дебилов". Постоянно, до последних дней хотел для себя (а значит и для комикса) чего-то большего, чем то место которое комикс занимает и дает своим авторам.

Его собственная жизнь и история комикса, сплетясь воедино и создали это вопиющее чувство неполноценности.

А американский (а по большому счету и комиксы двух других польших школ, Европейской и Японской (с примкнувшей к ней Корейской) комикс в свою очередь сплелся из трех вещей.

Собственно комикса как продукта и искусства. Его популярности у читателя-зрителя и прибыли которую он приносил.

Обычно люди видят и замечают только первое. Колебание популярности и прибылей им интересны только в связи с комиксом как худпроизведением. А зря.

Современный комикс испортила социальная повесточка? Негры и пидорасы? А так ли это? Причина ли перед нами или только следствие?

Марвел в свое время поднялся именно что на "очеловечивании" персонажа комикса (для простоты скажем, супергероического персонажа комикса). Он навел, во многом благодаря Ли, мостик между зрителем и героем. Заставив первого узнавать во втором себя. Герои и зритель, больше не жили в разных мирах. Метрополис сменился настоящим Нью-Йорком, и подняв голову на улице ты мог увидеть Челопука или Факела пролетающего на битву за Галактику, что состоится на соседней улице. Социальные темы, в том числе не простые социальные темы, ворвались в душный простенький мирок американского комикса, устроив в нем буквально ренессанс.

Комикс как искусство, рывком поднял свою популярность у зрителя, благодаря художественному переложению важных для зрителя тем.

Но. Но все это упиралось в прибыли от продажи комиксов. Женские персонажи, негритянские персонажи появились в комиксах не вчера, а аж в 70е. Они появились потому что это была эпоха борьбы за права негров и женщин, и комикс, каким развлекательным бы он не являлся, не мог оставаться в стороне от социальных тенденций. Но делалось это все ради одного. Ради расширения аудитории, а следовательно увеличения продаж. Все эти цветные и женские и тогда шли в нагрузку к популярным героям, среди которых, да, приобладали белые мужики, пусть и с широким спектром проблем обычного человека. Что бы тогда кому-то пришло в голову сделать Тора женщиной или Спайдермена черным! Что за бред?! Чего уж говорить о геях. Трактовка что Люди-Икс, это аллюзия на геев (или какие иные меньшинства) Ли всегда отрицалась. Это были просто группа людей не принятых обществом, и именно поэтому любой обществом не принятый мог воспринимать их как себя, вне зависимости от предпочтений в сексе или цвете кожи. Нужен был охват, а не потакание мелким группкам.

И он был нужен ради прибыли, прибыли и ещё раз прибыли. Если негры или женщины не взлетали по прибылям, то они не пихались с упорством испанской терции снова и снова, а просто напросто закрывались или оставались аутсайдерами в общем юниверсе. И хоть ты обвопись о не прогрессивности такого решения издателей. Хочешь этих героев? Плати за книжки!

Вторая после прибыли состваляющая капиталистической культуры, – пропаганда, тоже была тут как тут! Передовая социальная проблематика? О ну конечно, завсегда! Стен Ли неоднократно прямым текстом говорил, что его политика в комиксах в том, что нет плохих нация или воззрений… Вот только это не распространялось отчего-то на русских, китайцев, вьетнамцев, кубинцев и прочих коммуняк. Комиксы, обслуживали социальные заказы ещё и тем, что во всю учувствовали в пропаганде американской идеологии. Во время космической гонки в небо на непроверенной ракете рванула Фантастическая Четверка, что бы, именно что, обогнать проклятых коммуняк.

В период Вьетнамской войны и антимилитаристских настроений, на сцену выходит Тонни Старк, богатый оружейный магнат, первыми же врагами которого стали китайцы, вьетнамци и прочие "желторожие". Как видите уже тогда социальная повесточка имела свои исключения. Ли потом говорил что он жалел о таком выборе злодеев, и что появление Айронмена в ту эпоху это был такой, типа, челендж… Ага, ага. Охотно верим.)

Да и потом ничего не поменялось. Супергерои перешли от борьбы с условным Фиделем и Советами, к условному Саддаму и Каддафи. А позже гоняли Бин Ладена и ручкались с Обамой, как до этого с Рейганом.

Как видим повесточка это ничего нового для комиксов. Но тогда вся она кончалась там где начинался разговор о прибылях. В игре камень-ножницы-бумага, между комиксистами, публикой и денежными мешками, всегда на первом месте были денежные мешки. Публика интересна как источник дохода. А комиксисты? Ну им просто надо делать то за что им платят деньги.)

Самой интересной возней между данными тремя фракциями стал конечно же комикскод. Иронично, но его номинально породило и отменило одно и тоже. Детская преступность.

Истерия раскрученная общественными и политическими деятелями вокруг комиксов на тему "комиксы растят из наших детей бандитов!" привела к общественным возмущениям, они привели к самоцензуре издателей. В попытке сохранить хоть какие-то прибыли, опять пострадал сам комикс, просто на просто лишившийся целого ряда тем и авторов. Как ни странно (нет) цензура комиксов не помогла и в 80х стал вопрос о жутких темпах детской наркомании. Комиксы были популярны у детишек, и было решено задействовать их в агитации и пропаганде. Да вот беда, комикскод не разрешал говорить детям о такой бяке как наркотики. Что ж пришлось его отменить. Думаете это история о требованиях зрителя? А зритель ли комикса захотел сокращения тем комикса? Больше всего тут политиков и денежных мешков дрожащих за свой доход. А меньше всего комиксных читателей и комиксистов.

Думаете сегодня повесточка в комиксах это заказ читателей? Подумайте ещё раз.) На самом деле повторяется история с кодом. Поборники "морали", крикуны которых интересуют лишь их интересы срут в кашу комиксистам и их зрителям, а хозяева франшиз, потакают им из опасения за свои прибыли.

Но знаете, я не собираюсь снимать вину с самих комиксистов. Они так срослись с должностью исполняющего придатка, что из этой жопы, даже их макушки не видно.

Стен Ли был коньюктурщиком на 110% но он все ещё ставил искусство комикса во главу угла своей деятельности. Пусть оно должно приносить доход, пусть! Но пусть оно приносит его тем, что имеет популярность и даже социальную значимость! Пусть оно отвечает запросам публики, а не только богатеев издателей. Пусть оно будит коммерческим но искусством…

Комикс сегодня, это просто источник бабок. Причем бабки приносит уже не сам комикс, а лицензии, сувенирка, киношки, игрушки. Доходы комиксных серий практически не связаны ни с качеством комиксов, ни с зрительской популярностью. Франшизу не обогащаются а проедаются, доятся до суха пока есть те кто готов покупать "то самое из детства!"

Так какова в этом сегодня роль мейнстримного американкого комиксиста? Существа который изначально был инструментом по получению зрительских денег?

Она незавидна. Уже тут показателен другой Ли. Джим Ли. Уйдя в свое время из Марвела, что бы гнать мейнстрим, но уже не на пользу жирных боссов, а на пользу комиксистов и зрителей, он теперь главред в подыхающем ДиСи. Что то лепечет об инклюзивности и о том что не так-то все и плохо с американским комиксом.

Из всех кто с ним тогда ушел из Марвела и организовал Имейдж, на слуху остался один только Макферлейн, который начал с того что его подход пнул Челопука (повысив его продажи, кстати), потом он (с огромным трудом) пробил своего Спауна. И он умудряется до сих пор быть величиной на пылесборниках и комиксах все о том же Спауне. Но он лишь то самое исключение что подтверждает правило.

Пока американские комиксисты лебезят перед боссами или перед СЖВшками в твитерах, их рынок подминает под себя манга.

Только от того, что ещё не окончательно отказалась от зрительского интереса как источника дохода хозяев. Там так же катятся в ширпотреб и убивают комиксистов потогонкой и принуждением рисовать прибыльную хуйню. Просто манга сегодня это американский комикс в 70х. Вот и вся разница. Будут и у него свои 20е. Будет и у него свои убивающие тренды. Уже сегодня курс наметился.

Что хотелось бы сказать в завершение темы?

Американский массовый комикс убивает не повесточка как таковая, а безблагодатность выхолощенной системы. Продажи падают не от того что в комиксах есть геи, они и в манге есть, причем навалом, а в том что комиксы больше не намерены рассказывать нам охуительных историй, искать подход к нашему сердечку. От "стиля Марвел" остались только трескучие лозунги для обложек "Самый лучший, самый инклюзивный, самый прогрессивный комикс который вы видели!" Но зритель настолько отчаялся что не хочет вперед. Он хочет назад! Но на настоящий на зад, а не на гейский. Туда где все было уютно и мило, как в детстве. Что там зритель?! Сам ужасный Алан Мур сейчас практически кается за свои деконструкции супергероики и посылает нахуй комиксы. Он то хотел (как он говорит) подтолкнуть комиксы из благостного застоя, а вместо этого просто загнал их в мрачняк и чернуху, когда все решили что теперь надо делать только так. А почему решили? Потому что бездумное копирование удачных идей это классический прием в погоне за прибылями, особенно в комиксе. Вот только удачных идей больше не осталось, при таких то подходах. Стены Ли, Аланы Муры и Макферлейны, товар, но товар штучный. И нового чет не завозят. Спрос есть. Производства нет.

Гея-"Супермена" многие чморили не за гейство, а за то что его МЧ был наделен сверхспособностями, чтоб "Супу" не пришлось его спасать. Многие тогда задали вопрос "А на кой нам тогда здесь Суп? В чем конфлик-то тогда? "Чудовище двужопое" Лоис Лейн, по крайней мере, при всей своей крутизне была слабым местом Супермена. А тут что? Две мерисьюхи по цене одной?"

Это, а не только необходимость зрителю натуралу наблюдать за в хуй ему не сдавшейся романтикой между пидорами, и стала причиной падения продаж.

И что же нам выкатили следующим?

УБИЙСТВО ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Эй, вам чего Алан Мур говорил только что? Мрачняк не самоцель. А убийство суперов это вообще надоевшее всем говно. Не говоря уж о том что вы концовку ща заспойлерили!

Вы можете сколько угодно вопить, что в этот-то раз это все по серьезу. Но зрителя не обманешь.

У зрителя здесь всего три версии.

1) Вы собираетесь заменить старых герое масками-пидорами (Робин и новый Суп, как раз об этом)

2) Вы собираетесь закрыть всю контору к хуям, потому что проебали продажи комиксов и франшиза вам теперь для киношек нужнее, а комикс как ярмо на ногах.

3) Да вы их все равно оживите, ибо деньги плочены.

Видали, нет никаких "Ух ты, круто! Обязательно куплю!"

Угадайте исход дела?

Повесточка это не гроб американского комикса, и даже не гвозди в его крышке. Они безблагодатность, безыдейность и окончательная потеря зрителеориентированности вызванная тем, что доходы больше не связаны со зрительским интересом к продукту.

Повесточка это лишь плесень на этом гробе. И не она убила покойного.

(с) Даня Кузьмичев

https://vk.com/@-190589568-na-pohoronah-amerikanskogo-komiksa – цинк

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