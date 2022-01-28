Мнение: Ура, мы ломим. Гнутся шведы…

Теперь после Лаврова и Володин сообщил, что Россия не будет воевать с Украиной, нам нужен мир во всём мире. Для чего собрали сто с лишним тысяч военных вдоль границы, Володин заострять внимание не стал.

Похоже, сейчас в верхах российской знати наметилось противостояние между теми, кто готов продолжать блеф, и теми, кто полагает, что и без того далеко зашли.

Добавляет и НАТО. На портале ресурса euractiv.com приводятся слова некоего источника в альянсе: “Чтобы вторгнуться в такую большую страну с такими вооруженными силами [как Украина], им нужен военный потенциал, отличный от того, который развернут в настоящее время”.

Источник Америку не открывает: 120-150 тысяч, собранных вдоль границы с Украиной, действительно, слишком мало для вторжения или для нанесения военного поражения ВСУ. Здесь, скорее, НАТО задает Кремлю простой вопрос: ну, допустим, вы вторглись. И даже допустим, разгромили ВСУ. Во что не верится, но допустим. И с чем вы останетесь, чтобы угрожать уже нам? Кстати, очень логичный вопрос, будем откровенны.

Похоже, что Кремль раздумывает, как именно ему преподнести победу, которую он уже одержал. Чтобы она не выглядела уж слишком откровенным бегством, чем, в общем-то, и является. Российские пока еще не названные “эксперты” пробуют на зуб тезис, что результат получился просто великолепный: Украину теперь точно не будут принимать в НАТО. (Впрочем, ее никто и не принимал – тут сами себя напугали и сами себя успокоили)

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