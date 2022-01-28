Не один – Личное мнение
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Жена Валентина Юдашкина поздравила его с 33-летием совместной жизни, опубликовав свежие фотографии.
Фото: Соцсети
Процитирую:
Валечка, пусть, как сочная клубника, будет сладким наш союз. 33 года уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя, мой дорогой!
В её «люблю» я верю.
Как верю я и в то, что Юдашкин, который борется с раком с 2016 года, сейчас имеет то, что заслужил: крепкую, любящую семью рядом в тяжёлое для себя время.
Тридцать три года прожив с одной женщиной, Валентин сейчас — не один, а с близким, любящим, надёжным человеком. Что посеял — то и пожинает.
Мог ли Юдашкин — мужчина богатый, известный, всю жизнь окружённый моделями, — жить для себя? Гулять? Предавать? Изменять? Разводиться? Снова жениться, меняя одну жену на другую, а другую — на третью?
Конечно. Все возможности у него для этого были.
Но Валентин выбрал другой путь: он был верен семье. И теперь семья верна ему.
Фото: Соцсети
Жена обнимала Юдашкина здорового и продолжает обнимать, когда он борется за жизнь.
Вот как модельер рассказывает о своей болезни:
В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год…
До операции меня интересовало, как ты выйдешь оттуда? Кем? Очнувшись, я стал считать розетки – правильно я вижу или нет. Мозги есть или нет? Интересовало именно это. Потом была долгая дорога в дюнах – то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано – как по минному полю!
Валентин идёт по минному полю своей болезни, но он — не один: рядом с ним по этому же полю идёт женщина, которая его любит.
Это дорогого стоит.
А у вас крепкая семья? Есть рядом надёжные люди? А сами вы — опора для близких?
Расскажите о своей семье.
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Источник: Лена Миро
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