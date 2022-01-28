Не один – Личное мнение

Жена Валентина Юдашкина поздравила его с 33-летием совместной жизни, опубликовав свежие фотографии.



Фото: Соцсети

Процитирую:

Валечка, пусть, как сочная клубника, будет сладким наш союз. 33 года уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя, мой дорогой!



В её «люблю» я верю.

Как верю я и в то, что Юдашкин, который борется с раком с 2016 года, сейчас имеет то, что заслужил: крепкую, любящую семью рядом в тяжёлое для себя время.

Тридцать три года прожив с одной женщиной, Валентин сейчас — не один, а с близким, любящим, надёжным человеком. Что посеял — то и пожинает.

Мог ли Юдашкин — мужчина богатый, известный, всю жизнь окружённый моделями, — жить для себя? Гулять? Предавать? Изменять? Разводиться? Снова жениться, меняя одну жену на другую, а другую — на третью?

Конечно. Все возможности у него для этого были.

Но Валентин выбрал другой путь: он был верен семье. И теперь семья верна ему.



Фото: Соцсети

Жена обнимала Юдашкина здорового и продолжает обнимать, когда он борется за жизнь.

Вот как модельер рассказывает о своей болезни:

В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год…

До операции меня интересовало, как ты выйдешь оттуда? Кем? Очнувшись, я стал считать розетки – правильно я вижу или нет. Мозги есть или нет? Интересовало именно это. Потом была долгая дорога в дюнах – то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано – как по минному полю!



Валентин идёт по минному полю своей болезни, но он — не один: рядом с ним по этому же полю идёт женщина, которая его любит.

Это дорогого стоит.

А у вас крепкая семья? Есть рядом надёжные люди? А сами вы — опора для близких?

Расскажите о своей семье.

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