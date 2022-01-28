 

У Раков обострится интуиция, Львы налаживают личную жизнь: как февральское новолуние повлияет на каждый знак зодиака

28.01.2022, 19:56, Разное
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1 февраля наступает новолуние. Пройдет оно в знаке Водолея, создавая тесный аспект с планетой ограничений Сатурном. Это означает, что для решения вопросов понадобится проявить креатив, однако действовать продуманно, а не спонтанно. Вот гороскоп для представителей разных знаков зодиака.

Овен

Уделите время общению, поиску новых знакомств и укреплению связей со своими друзьями. Сейчас вам важно собрать вокруг себя команду единомышленников – тех людей, с которыми вы сможете воплотить в жизнь даже самые безумные, на первый взгляд, идеи.

Телец

Вам необходимо выйти из зоны комфорта и начать экспериментировать. Не бойтесь предпринимать шаги по развитию своего стартапа, по внедрению новых идей на работе. Сейчас у вас хватит смелости и энергии для воплощения задуманных планов.

Близнецы

Ваша правящая планета Меркурий возвращается в прямое положение, а это означает, что многое в вашей жизни прояснится. Вы сможете понять, в каком направлении вам двигаться. Смело ставьте перед собой цели и приступайте к их реализации.

Рак

У вас обострится интуиция, поэтому при принятии любых решений прислушивайтесь к голосу сердца, а не разума. Поменьше слушайте чужие советы. Сейчас вы должны взять полный контроль над своей жизнью.

Лев

Предстоящее новолуние будет в вашем доме партнерства, что означает необходимость укрепления связей. Если вы одиноки, то налаживайте личную жизнь. Если у вас есть партнер, то переводите ваши отношения на новый уровень. Налаживайте отношения с коллегами, создавая целостное деловое сообщество.

Дева

Вплотную займитесь своим здоровьем: как физическим, так и психическим. Старайтесь поменьше задерживаться допоздна на работе, сядьте на диету, подкорректируйте рацион питания, больше высыпайтесь. Так вы станете более продуктивным.

Весы

Ваша правящая планета Венера перестанет быть ретроградной уже 29 января. А это означает, что вас потянет на романтику. Не противьтесь желанию налаживать личную жизнь. Смело оправляйтесь на свидания.

Скорпион

Семья, друзья, близкие — вот что будет для вас на первом месте. Постарайтесь окружить себя только проверенными людьми. Исключите из круга общения токсичных личностей, рядом с которыми вам дискомфортно.

Стрелец

Сейчас пришло время наверстать упущенное и доделать те дела, которые вы откладывали в долгий ящик. Ваша умственная активность будет находиться на высоте, поэтому используйте данный период для генерирования новых идей.

Козерог

Ретроградные Венера и Меркурий все это время находились в вашем знаке, из-за чего вы испытывали замедление во всех сферах жизни. Но сейчас вы сможете вернуться к привычному ритму жизни. Продолжайте двигаться к своей цели.

Водолей

Пришел ваш звездный час, ведь новолуние будет в вашем знаке. Осознайте, что у вас есть достойные и перспективные идеи, и приступайте к их реализации. Пусть чужая точка зрения никак вас не беспокоит.

Рыбы

Проведите это время в размышлениях, медитации. Сейчас хороший период для того, чтобы визуализировать свое счастливое будущее. Сделайте карту желаний, составьте планы на предстоящий год.



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