Компания Pebble представила новую модель умных часов Pace Pro

Под брендом Pebble выпускают новую модель умных часов Pace Pro. Производитель показал наручное смарт-устройство публично и немного рассказал о его функциональных возможностях.

Как и другие умные часы, Pace Pro предназначены для постоянного отслеживания физических показателей организма. Это необходимо как во время занятий спортом, так и на постоянной основе для людей, страдающих хроническими заболеваниями. В частности, Pace Pro может постоянно следить за артериальным давлением.

У гаджета достаточно большой циферблат размером 1,7 дюйма. Яркости в 500 нит вполне достаточно, чтобы видеть изображение даже на улице в солнечный день. Вес часов составляет 46 г. Аккумулятор обеспечивает автономную работу гаджета сроком до 15 суток.