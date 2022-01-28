В компании Google представили новый инструмент для таргетинга рекламы

Поскольку на многих рынках стали запрещать использование cookie, такие компании как Google оказались под угрозой значительного снижения прибыли. Разумеется, интернет-гиганты не смирились со сложившимся положением.

Отметим, что проблема файлов cookie состоит в том, что, по мнению авторов многочисленных законодательных ограничений, они нарушают конфиденциальность пользователей глобальной сети.

Для того чтобы решить проблему, Google разработал новый инструмент под названием Federated Learning of Cohorts. Разработчики утверждают, что его использование полностью соответствует требованиям законодательства о защите персональных данных. Кроме того, такой инструмент может сделать таргетирование рекламы еще более эффективным.