 

Смольный перестал слышать петербуржцев под управлением Беглова

28.01.2022, 19:54, Новости дня
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Администрация Северной столицы и ее глава Александр Беглов получают массу жалоб со стороны населения, но игнорируют их. Политолог Олег Мазур напомнил о самых громких провалах правительства.

Возглавляющий исполком общественного движения «Культурная столица – культурная страна» Мазур предположил, что Смольный в своих действиях руководствуется тремя «И»: информация, игнорирования, имитация.

За первую букву «отвечает» Центр управления регионом, который позволяет местным чиновникам получать достоверные сведения, идущие от горожан. Вторая «И» — за «тотальное игнорирование», так как петербуржцы в течение долгого времени наблюдают полное отсутствие реакции на свои заявления. А третья связана с фальсификацией бурной деятельности в отчетах для Москвы.

«По независимым социологическим опросам уже 75 % жителей недовольны деятельностью городских властей», —сказал политолог.

Мазур также напомнил о случае, когда пресс-служба Беглова заявила, что губернатор встретился с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита последнего в город в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее сообщил, что глава страны получил от губернатора письменный доклад. Он заметил, что власти Северной столицы и ее жители живут параллельных реальностях.



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